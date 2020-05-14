Цыганков: Для меня пример для подражания - Криштиану Роналду

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о том, какими видами спорта он увлекается кроме футбола.

- Какими видами спорта интересуешься, кроме футбола?

- Мне нравится большой теннис и баскетбол, в частности NBA.

- Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

- Пробовал играть как в большой теннис с ребятами по команде, так и в баскетбол с друзьями.

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируешь?

- В футболе для меня пример для подражания - Криштиану Роналду. В теннисе люблю наблюдать за игрой Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В баскетболе мои симпатии на стороне Леброна Джеймса и Стефана Карри. Но любимый игрок - Деррик Роуз. Из-за него и начал смотреть баскетбол.

- Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Параллельно с футболом занимался ещё плаванием. Но это продлилось недолго и на самых ранних этапах, в 6-7 лет.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- Незабываемые впечатления - это первый матч "Динамо", увиденный мной вживую - поединок Кубка УЕФА против "Валенсии" в Киеве.