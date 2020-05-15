Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федецкий сравнивает свой гол в ворота Галатасарая с драматической победой Манчестера
В Лиге чемпионов
Футболист "Карпат" 2009-2012, 2017 годов Артем Федецкий вспомнил матч 2010 года в плей-офф за участие в групповом этапе Лиги Европы.
Тогда "зелено-белые" столкнулись с турецким "Галатасараем" Франка Райкаарда (2:2 на выезде, 1:1 дома) и прошли его благодаря голу Артема на последних секундах игры.
Это было что-то невероятное. Казалось, что все пропало, в какой-то момент все оборвалось. Пропустили на 90-й минуте, я даже обратился к Богу. Когда фанаты погнали нас вперед - других вариантов не было.
Из ниоткуда взялись силы и нужны эмоции, которые помогли мне сделать авантюру - побежать вперед. Очень здорово отпасовал Игорь Худобяк, который выиграл невероятный мяч, а мне просто повезло сыграть на опережение с Батиста и забить гол. У меня всплывают сравнение с финалом Лиги чемпионов МЮ - Бавария (2:1).
После дуэли с Галатасараем весь Львов был пьян, а центр - бело-зеленым. У дверей моей квартиры было все обклеены атрибутикой Карпат. Только через неделю мы начали понимать, что произошло.
Кстати, расскажу интересную историю, которая связана с Франком Райкаардом - тогдашним тренером "Галатасарая". Во время отпуска в ОАЭ меня потянуло поиграть в футбол с детьми. Внезапно подошел Франк Райкаард. Завязался разговор, он меня не узнал, но я напомнил, что оставил его команду за бортом Лиги Европы. Райкаард вспомнил и обнял меня по-дружески. Классный мужик.
Новости по теме
- 08:23 Украинские Коуч Агробизнеса: Верхняя восьмерка Первой лиги ничем не уступает нижней шестерке УПЛ
- 19:10 Украинские Кополовец: В Карпаты приходят полуфабрикаты, которые играют за деньги, а не за клуб
- 08:26 Украинские Самсон Годвин высказался о возможности повторения во Львове успеха команды Кононова