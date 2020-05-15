Федецкий сравнивает свой гол в ворота Галатасарая с драматической победой Манчестера

Футболист "Карпат" 2009-2012, 2017 годов Артем Федецкий вспомнил матч 2010 года в плей-офф за участие в групповом этапе Лиги Европы.

Тогда "зелено-белые" столкнулись с турецким "Галатасараем" Франка Райкаарда (2:2 на выезде, 1:1 дома) и прошли его благодаря голу Артема на последних секундах игры.

Это было что-то невероятное. Казалось, что все пропало, в какой-то момент все оборвалось. Пропустили на 90-й минуте, я даже обратился к Богу. Когда фанаты погнали нас вперед - других вариантов не было.

Из ниоткуда взялись силы и нужны эмоции, которые помогли мне сделать авантюру - побежать вперед. Очень здорово отпасовал Игорь Худобяк, который выиграл невероятный мяч, а мне просто повезло сыграть на опережение с Батиста и забить гол. У меня всплывают сравнение с финалом Лиги чемпионов МЮ - Бавария (2:1).