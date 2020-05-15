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Федецкий сравнивает свой гол в ворота Галатасарая с драматической победой Манчестера

Премьер-лига
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В Лиге чемпионов

Федецкий сравнивает свой гол в ворота Галатасарая с драматической победой Манчестера
Новина українською

Футболист "Карпат" 2009-2012, 2017 годов Артем Федецкий вспомнил матч 2010 года в плей-офф за участие в групповом этапе Лиги Европы.

Тогда "зелено-белые" столкнулись с турецким "Галатасараем" Франка Райкаарда (2:2 на выезде, 1:1 дома) и прошли его благодаря голу Артема на последних секундах игры.

Это было что-то невероятное. Казалось, что все пропало, в какой-то момент все оборвалось. Пропустили на 90-й минуте, я даже обратился к Богу. Когда фанаты погнали нас вперед - других вариантов не было.

Из ниоткуда взялись силы и нужны эмоции, которые помогли мне сделать авантюру - побежать вперед. Очень здорово отпасовал Игорь Худобяк, который выиграл невероятный мяч, а мне просто повезло сыграть на опережение с Батиста и забить гол. У меня всплывают сравнение с финалом Лиги чемпионов МЮ - Бавария (2:1).

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После дуэли с Галатасараем весь Львов был пьян, а центр - бело-зеленым. У дверей моей квартиры было все обклеены атрибутикой Карпат. Только через неделю мы начали понимать, что произошло.

Кстати, расскажу интересную историю, которая связана с Франком Райкаардом - тогдашним тренером "Галатасарая". Во время отпуска в ОАЭ меня потянуло поиграть в футбол с детьми. Внезапно подошел Франк Райкаард. Завязался разговор, он меня не узнал, но я напомнил, что оставил его команду за бортом Лиги Европы. Райкаард вспомнил и обнял меня по-дружески. Классный мужик.

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В статье: Артем Федецкий Франк Райкард Галатасарай (Стамбул) Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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