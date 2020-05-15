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Александр Шевченко: УПЛ стала неинтересной. Сегодня в Первой лиге битвы больше, чем в Премьер-лиге

Премьер-лига
(2 голосов)

Кандидат в президенты УПЛ хочет повысить привлекательность продукта

Александр Шевченко: УПЛ стала неинтересной. Сегодня в Первой лиге битвы больше, чем в Премьер-лиге
Новина українською

Кандидат в президенты УПЛ Александр Шевченко назвал главную, по его мнению, проблему украинского футбола.

— Какая на сегодня самая большая проблема в украинской Премьер-лиге?

— Сегодня самая большая проблема в том, что болельщик как на стадионе, так и у телеэкрана не хочет смотреть футбол. Наверное, сегодня в Первой лиге Украины битвы больше, чем в Премьер-лиге. Мне так кажется. Матчи УПЛ стали неинтересными. Нету упорства, интриги, соответствующих бойцовских качеств игроков. Уровень футбола сам по себе не может подняться.

— Тогда как, по вашему мнению, сделать украинскую Премьер-лигу коммерчески привлекательной?

— В первую очередь УПЛ должна стать продуктом. Это возможно только, если она будет интересной и правильно построенной. Нужно учесть интересы болельщиков и людей, которые финансируют клубы. Ни один спонсор не придет вкладывать деньги в лигу, которая является неинтересной. В магазине или на рынке вы никогда не купите гнилое яблоко, если рядом с ним будет целое. Так же и в футболе. Чтобы люди хотели купить соответствующий товар, нужно предоставить ему качественный вид.

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В статье: Александр Шевченко Украинская Премьер-лига выборы УПЛ
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Источник:
Sport Arena

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