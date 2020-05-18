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Караваев: Игры с Шахтером – это совсем другие матчи

Премьер-лига
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Игрок Динамо уверен, что отсутствие зрителей не сильно повлияет на украинское дерби

Караваев: Игры с Шахтером – это совсем другие матчи
Новина українською

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал о дерби с "Шахтером", которое должно состояться сразу после возобновления чемпионата 30 мая.

"На такой матч, как "Шахтер" - "Динамо", настраиваться не нужно. За эти две недели мы подготовимся, даже по проделанной работе все идет оптимистично. Уверен, подойдем в оптимальных кондициях, это будет замечательно. Мы настроены оптимистично. Игры с "Шахтером" – это совсем другие матчи. Можем показать лучшую игру и добиться результата.

Понимаем, что это не последняя игра и не самая решающая. Но настроены на победу в каждом матче и будем делать все возможное, чтобы забирать три очка и не давать никакого преимущества. Смотрел матч "Боруссия" – "Шальке". То, что зрителей не будет и на матче "Шахтер" – "Динамо", повлияет на антураж. Без зрителей очень сложно. Но мы понимаем всю ситуацию, накал снизится ненамного и будет соответствовать уровню дерби", - рассказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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