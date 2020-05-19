  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский экс-тренер ФК Львов прокомментировал интерес на родине к Тайсону и Мораесу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский экс-тренер ФК Львов прокомментировал интерес на родине к Тайсону и Мораесу

Премьер-лига
(1 голосов)

В Бразилию

Бразильский экс-тренер ФК Львов прокомментировал интерес на родине к Тайсону и Мораесу
Новина українською

Жилмар, который в 2018-м возглавлял ФК "Львов", а ранее работал и в запорожском "Металлурге", рассказал о звездных украинских легионерах из Бразилии в "Шахтере".

- Знают ли в Бразилии своих легионеров, играющих в украинской УПЛ?

- Раньше, может, не знали. Но в последние годы и бразильцы в Украине едут знаменитые, и украинские клубы сильнее играют в еврокубках. Перелом был, наверное, когда первых бразильцев стали вызывать в сборную из Украины - Элано, Фернандиньо, Тайсона, Исмаили. Для наших игроков это очень важно, это признак, что за ними следят.

Читайте такжеСхема Батисты. Экс-коуч о ФК Львов: Из 12 бразильцев 3-4 никогда не играли в профессиональный футбол

- Опять же, есть интерес к ним от бразильских клубов?

- Не один раз приходилось слышать, что Тайсоном интересуется "Интернасиональ" - это его родной клуб, там, наверное, очень хотят, чтобы он вернулся домой. Мораесом интересовались в "Фламенго" два года назад. Кстати, в Бразилии сейчас очень мало "девяток" такого качества, как Жуниор, так что это было бы хорошее приобретение. А вот по Исмаили особых слухов и публикаций в статьях не было. Хотя он тоже игрок высокого уровня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Жилмар Тадеу да Силва
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...