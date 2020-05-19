Бразильский экс-тренер ФК Львов прокомментировал интерес на родине к Тайсону и Мораесу

Жилмар, который в 2018-м возглавлял ФК "Львов", а ранее работал и в запорожском "Металлурге", рассказал о звездных украинских легионерах из Бразилии в "Шахтере".

- Знают ли в Бразилии своих легионеров, играющих в украинской УПЛ?

- Раньше, может, не знали. Но в последние годы и бразильцы в Украине едут знаменитые, и украинские клубы сильнее играют в еврокубках. Перелом был, наверное, когда первых бразильцев стали вызывать в сборную из Украины - Элано, Фернандиньо, Тайсона, Исмаили. Для наших игроков это очень важно, это признак, что за ними следят.

- Опять же, есть интерес к ним от бразильских клубов?

- Не один раз приходилось слышать, что Тайсоном интересуется "Интернасиональ" - это его родной клуб, там, наверное, очень хотят, чтобы он вернулся домой. Мораесом интересовались в "Фламенго" два года назад. Кстати, в Бразилии сейчас очень мало "девяток" такого качества, как Жуниор, так что это было бы хорошее приобретение. А вот по Исмаили особых слухов и публикаций в статьях не было. Хотя он тоже игрок высокого уровня.