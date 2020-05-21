Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беда в Динамо, интервью Денисова, команда Moneyball в УПЛ. ТаТоТаке №149
На этот раз – много эксклюзивов
В свежем выпуске ТаТоТаке обсуждают последние новости о возобновлении чемпионата Украины, рассказывают кучу инсайдов, критикуют каналы "Футбол" и составляют очень интересную сборную.
Читайте такжеТрансферный баланс Динамо и Шахтера, каналы Милевского и Алиева, зарплаты 1-й лиги. ТаТоТаке №148
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Источник:ТаТоТаке
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