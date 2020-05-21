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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беда в Динамо, интервью Денисова, команда Moneyball в УПЛ. ТаТоТаке №149

Премьер-лига
(1 голосов)

На этот раз – много эксклюзивов

Беда в Динамо, интервью Денисова, команда Moneyball в УПЛ. ТаТоТаке №149
Новина українською

В свежем выпуске ТаТоТаке обсуждают последние новости о возобновлении чемпионата Украины, рассказывают кучу инсайдов, критикуют каналы "Футбол" и составляют очень интересную сборную.

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В статье: Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Петр Дыминский Карпаты (Львов) ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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