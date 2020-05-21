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Ящишин: На домашний матч Карпаты способны обеспечить три автобуса, а вот на выездной — проблематично

Премьер-лига
(1 голосов)

С финансами у Карпат не густо

Ящишин: На домашний матч Карпаты способны обеспечить три автобуса, а вот на выездной — проблематично
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин прокомментировал медицинский протокол, который разработала УАФ для возобновления Премьер-Лиги.

"Конечно, требования нужны, чтобы противостоять распространению вируса, но как их соблюсти на практике — не понимаю.

Гнать, например, из Львова в Мариуполь, а это более тысячи километров в одну сторону, три автобуса и там снимать целый отель?! Клубный бюджет этого не выдержит!

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На домашний матч мы способны обеспечить три автобуса, а вот на выездной — это уже проблематично", — сказал Ящишин.

Напомним, что "Карпаты" на данный момент занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин
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Источник:
Экспресс

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