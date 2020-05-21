Ящишин: На домашний матч Карпаты способны обеспечить три автобуса, а вот на выездной — проблематично

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин прокомментировал медицинский протокол, который разработала УАФ для возобновления Премьер-Лиги.

"Конечно, требования нужны, чтобы противостоять распространению вируса, но как их соблюсти на практике — не понимаю.

Гнать, например, из Львова в Мариуполь, а это более тысячи километров в одну сторону, три автобуса и там снимать целый отель?! Клубный бюджет этого не выдержит!

На домашний матч мы способны обеспечить три автобуса, а вот на выездной — это уже проблематично", — сказал Ящишин.

Напомним, что "Карпаты" на данный момент занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице УПЛ.