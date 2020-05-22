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Юрчук: В начале карантина я не мог смотреть чемпионат Беларуси, а затем - втянулся

Премьер-лига
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Кипер считает, что сразу после рестарта не стоит ждать яркого футбола

Юрчук: В начале карантина я не мог смотреть чемпионат Беларуси, а затем - втянулся
Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Валерий Юрчук высказал мнение, что после рестарта сезона футбол в Украине не будет зрелищным.

— С одной стороны, всем будет сложно. С другой, в первых турах вряд ли следует ожидать особенно зрелищного футбола. С третьей, убежден - будет очень интересно, потому что все соскучились по футболу. То, насколько мы соскучились, показывает следующий факт: в начале карантина я не мог смотреть чемпионат Беларуси, а затем начал, хотел просматривать любой футбол - втянулся. Хотя, возможно, за это время у них вырос уровень турнира...

— Текущий сезон в Премьер-иге складывается для Вас неровно: начинали дублером Андрея Клищук, затем надолго стали основным, а после поражения от "Шахтера" снова вернулись в запас. Как будет в июне-июле?

— Еще в конце прошлого чемпионата у меня была травма. Летом на сборах произошел рецидив, и я не смог начать сезон в полной готовности. Затем восстановился, вернулся в основу. А после сложного поединка с дончанами наш штаб просто дал мне возможность отдохнуть. Как будет потом - решат наставники.

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В статье: Валерий Юрчук СК Днепр-1
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