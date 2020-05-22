Кадири: Неплохо играю в снукер. Если кто-то выразит желание, я покажу, кто здесь мастер

Ганский полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири рассказал, какими видами спорта интересуется помимо футбола.

- Какими видами спорта интересуетесь, кроме футбола?

- Мне нравится настольный теннис и волейбол. А от снукера я просто фанатею.

- Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?

- Люблю играть в снукер, и могу сказать, что у меня очень хорошо получается. К сожалению, в "Динамо" пока ни с кем из партнеров не довелось поиграть. Но если кто-то выразит желание, я покажу, кто здесь мастер (улыбается).

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

- В футболе это Лионель Месси. А среди других видов спорта у меня нет кумиров.

- Занимались ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- В детстве при первой же возможности я шел и смотрел, как играют в снукер, а также сам имел возможность поиграть и отточить свои навыки.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- Больше всего впечатлений на меня с детства всегда производил футбол. Я даже убегал из школы и ездил в другие регионы страны, чтобы посетить матчи. Какой-то один из них выделить не могу.