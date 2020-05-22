  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кадири: Неплохо играю в снукер. Если кто-то выразит желание, я покажу, кто здесь мастер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кадири: Неплохо играю в снукер. Если кто-то выразит желание, я покажу, кто здесь мастер

Премьер-лига
(1 голосов)

Ганец фанатеет от этой игры

Кадири: Неплохо играю в снукер. Если кто-то выразит желание, я покажу, кто здесь мастер
Новина українською

Ганский полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири рассказал, какими видами спорта интересуется помимо футбола.

- Какими видами спорта интересуетесь, кроме футбола?

- Мне нравится настольный теннис и волейбол. А от снукера я просто фанатею.

- Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?

- Люблю играть в снукер, и могу сказать, что у меня очень хорошо получается. К сожалению, в "Динамо" пока ни с кем из партнеров не довелось поиграть. Но если кто-то выразит желание, я покажу, кто здесь мастер (улыбается).

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

- В футболе это Лионель Месси. А среди других видов спорта у меня нет кумиров.

- Занимались ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- В детстве при первой же возможности я шел и смотрел, как играют в снукер, а также сам имел возможность поиграть и отточить свои навыки.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- Больше всего впечатлений на меня с детства всегда производил футбол. Я даже убегал из школы и ездил в другие регионы страны, чтобы посетить матчи. Какой-то один из них выделить не могу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...