Врач Динамо рассказал о травмах Пиварича, Кадири, Цитаишвили, Цыганкова, Шапаренко, Бурды и Каргбо

Вчера киевское "Динамо" провело товарищеский матч с "Рухом". Этот матч пропустили несколько игроков "бело-синих".

Врач первой команды Андрей Шморгун рассказал о ситуации в стане "Динамо".

- У Йосипа Пиварича повреждена икроножная мышца. Он повредился две с половиной недели назад, еще неделю он будет работать индивидуально, после чего вернется в общую группу.

У Мохаммеда Кадири обострилась старая травма. Мы его поберегли в матче с "Рухом", он пропустит несколько дней.

У Георгия Цитаишвили шейный миозит. После удара головой по мячу заклинило шею. Поэтому он пропустил матч.

Виктор Цыганков проходит лечение после повреждения передней поверхности бедра. Еще неделю он будет заниматься по индивидуальной программе. Витя уже приступил к беговой работе.

У Николая Шапаренко мышечное повреждение задней поверхности бедра. Еще неделю он будет работать индивидуально, но он уже приступил к беговой работе, готовится к возвращению в группу.

У Никиты Бурды воспаление коленного сустава, однако он тоже вскоре вернется к тренировкам.

Что касается Ибрагима Каргбо – он уже восстановился после травмы, полученной на сборах, и принимает участие в тренировках.

- Все эти повреждения имеют что-то общее с тем, что в связи с карантином сбился привычный тренировочный процесс?

- Возможно, какие-то изменения в тренировочном процессе игроков, по сравнению с обычным, имели место. Хотя, как правило, подобное часто бывает на предсезонных сборах, когда активизируется работа, и могут проявляться как обострения старых травм, так и новые мышечные повреждения. Возможно, повреждения могут быть связаны с началом тренировок в общей группе, игровых серий.

- На тренировочной базе продолжает действовать карантинный режим?

- Да, частичный карантинный режим пока продолжается. На поле игроки тренируются без ограничений. Однако по-прежнему не проводятся восстановительные процедуры, та же сауна закрыта. Хотя тренажерный зал в ограниченном доступе мы открыли. Там одновременно находятся не более 3-5 человек, к тому же, в зале мы регулярно проводим проветривания, дезинфекцию. Надеюсь, что скоро мы вернемся к обычной, нормальной работе.