В 1999 впервые в истории Высшей лиги состоялся стыковой матч. Его придумали из-за развала Торпедо

UA-Футбол продолжает цикл материалов, посвящённых высшему украинскому дивизиону. В короткой форме мы рассказываем о значимых исторических событиях, которые повлияли на украинский футбол. Сегодня - о сезоне-1998/99, когда за место в Высшей лиге боролись три команды и одна из них до наших дней не дожила.

Украинский футбол 90-х - непростое зрелище. Помимо уровня футбола, инфраструктуры и организации соревнований, которые сегодня больше бы напомнили чемпионаты районов, хватало проколов и в регламенте. Такая история произошла в 1999 году, когда никто оказался не готов, что команда, официально завоевавшая право играть в лиге выше, не сможет этого сделать.

Действие I. Действующие лица

Эта история была бы невозможна без главного героя второго плана - запорожского "Торпедо".

Перед стартом сезона-98/99 славный клуб из Запорожья, который перед этим финишировал в статусе худшей команды Высшей лиги, готовился к старту дивизионом ниже. У инвесторов уже тогда проскальзывали мысли оставить "Торпедо" наедине со своими проблемами, однако летом 1999-го фактически заводской коллектив, единственным спонсором которого был "АвтоЗАЗ", получил средства, чтобы в новом чемпионате бороться за возвращение в элиту.

Запорожцы с Леонидом Колтуном в качестве главного тренера оправдали вложения. На зимний перерыв "Торпедо" ушёл на первом месте, опередив главного конкурента в лице того же "Черноморца" на двенадцать баллов.

Однако зимой стало известно, что завод на пол-пути бросает клуб и прекращает финансирование. Выиграть лигу "Торпедо" не удалось (вперёд пропустили "Динамо-2", которое не имело права играть в одной лиге с "материнским" клубом), однако "проходную" вторую строчку подопечные уже Евгения Яровенко за собой оставили, оформив путёвку в Высшую лигу досрочно.

Но это были конвульсии. Сразу после выполнения задачи, которую поставили перед командой на старте сезона, Яровенко покинул тонущий корабль.

"Оптимизма от выхода в Высшую лигу у меня нет, - говорил Яровенко после формального завоевания путёвки в элиту. - Я смотрю в будущее, не вижу перспектив, которые могли бы быть у "Торпедо" в Высшей лиге. Я не знаю, что с командой будет дальше. Мы бесплатно играем в футбол, не получая зарплату четыре месяца. Со мной так никто контракт и не заключил, и я знаю, что если распадется клуб, я ничего не лолучу".



Евгений Яровенко

Оставалось только решить, кто заменит "Торпедо" в элите: "Черкассы", которые шли четвёртыми в Первой лиге, или "Прикарпатье", финишировавшее предпоследним в высшем дивизионе.

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"Черкассами" тогда опекался Александр Гуринович, возглавлявший "Черкасский мясокомбинат". Четвёртое место уже было большим прорывом для региона, который никогда не был представлен в Высшей лиге. Однако не всё было так гладко. По ходу весны 1999-го футболисты регулярно захаживали на ковёр к президенту клуба и жаловались на главного тренера Владимира Мунтяна. Дошло до того, что в выездном матче против алчевской "Стали" черкащанами руководил второй тренер Александр Кирилюк. Но эффекта бунт никакого не приносил (учитывая, что результат был), хоть осадочек оставался неприятный. Да и президент черкащан Александр Гуринович внятного ответа, зачем клуб хочет повыситься, дать не смог: "Трудно ответить на этот вопрос. Но мы не хотим терять команду".

"Прикарпатье" запоминалось больше регулярными сменами тренеров. С учётом временно испольняющих обязанности с начала 1998-го и до конца 1999-го команда шесть раз меняла рулевого. А ведь состав был довольно неплохой: Зуенко, Ковалюк, Русак, Ватаманюк, Ковальчук, Ларин, Цыткин - на тот момент это очень приличные имена для украинского футбола. Пускай о борьбе за еврокубки думать не приходилось, но и барахтаться на дне как-то было не с руки. Однако скромное финансовое положение вместе с рокировками наставников не шли на пользу клубу, вынуждая его только бороться за выживание. И это ещё хорошо, что подвернулась возможность сыграть переходную игру, ведь если бы не "Торпедо" - труп, который формально ещё дышал - франковцы напрямую вылетали из Высшей лиги, уступив место в элите как раз запорожцам.



Владимир Ковалюк - сейчас уже сам тренирует "Прикарпатье"

Действие II. Кульминация

В современном регламенте УПЛ / ПФЛ прописано: "У випадку, якщо клуб першої ліги відмовляється від включення до складу учасників ПЛ, право на це отримує клуб, який посів наступне місце у підсумковій турнірній таблиці змагань першої ліги ".

Тогда же этого пункта не было, а размыто указано: "У випадку вімови клубів від завойованого права висту грати у лізі вищого рангу, заміна клубів, що вімовились, на інші в компетенції ПФЛ ".

В ПФЛ задумались, как выйти из положения, и выкрутились путём традиционного в то время голосования. Приняли вроде бы соломоново решение в виде стыковой игры на нейтральном поле в Киеве.

На поединок собралось шесть тысяч зрителей, которые, правда, прибыли в основном из Ивано-Франковска и Черкасс. Представитель Первой лиги голевых моментов по ходу игры создал даже больше, однако реализовать свои шансы не смог.

Перед свистком на перерыв Владимир Ларин вывел "Прикарпатье" вперёд, а уже на первой минуте второго тайма он же удвоил преимущество в пользу представителя Высшей лиги. Последние вопросы снял точный удар Геннадия Скидана с пенальти. Гол черкащанина Виктора Хурсы на последней минуте основного времени уже ни на что не влиял. Как итог, подопечные Игоря Яворского своё место среди сильнейших команд страны сохранили.

Действие III. Последствия

Уже через неделю после этого поединка "Прикарпатье" ожидал старт в новом чемпионате Украины (да, тогда промежуток между сезонами был очень коротким). Для франковцев это будет шестой и последний сезон среди лучших клубов страны. Затем началось падение, завершившееся исчезновением проекта летом 2007 года.



Один из матчей "Прикарпатья" в Высшей лиге

"Черкассы" не профессиональном уровне продержались не намного дольше. После четвёртого места команда спустя год финишировала третьей (вновь без повышения), а затем начался резкий спурт в глубины украинского футбола: вылет во втордив, короткое возвращение, вновь вылет и закрытие клуба, который тогда уже назывался "Днепр". Говорят, что Гуринович не нашёл общий язык с властью, которая со стороны наблюдала за клубом и не дала никаких льгот самому предпринимателю. Поэтому он всё бросил.

"Торпедо" же тот многострадальный сезон завершало с Романом Бондаренко в качестве главного тренера: он одновременно умудрялся занимать должности и капитана команды, и её наставника. Времена тогда такие были, что тут скажешь.

Клуб же, даже несмотря на отсутствие денег пытался отстоять право играть в элите: дескать, мы его завоевали, поэтому нечего его разыгрывать между другими. Однако представители "автозаводцев" не давали гарантии даже выхода на старт в новом чемпионате Первой или Второй лиг из-за отсутствия спонсора и денег, а также присутствием долгов перед уже бывшими футболистами.

Бренд "Торпедо" ушёл в закат в 2003 году, хотя ещё до смерти клуба у него успели поменяться собственники. Запорожская команда установила антирекорд, за время своего существования умудрившись финишировать во всёх трёх профессиональных лигах Украины на последнем месте: в 1998-м в Высшей, в 2000-м в Первой и 2003-м во Второй.