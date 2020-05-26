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Команда Мариуполя будет ехать на игру во Львов автобусом два дня

Премьер-лига
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Команда Мариуполя будет ехать на игру во Львов автобусом два дня
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал телеканалу Футбол о подготовке своей команды к возобновлению матчей УПЛ после карантина.

Тренировочный процесс, по его словам, рассчитан на матч 30 мая.

Конечно, на 100% команда не готова и мы понимали, что подготовиться за такой короткий срок невозможно, но где-то на 70% ребята могут играть.

За время карантина, акцентирует Бабич, все игроки восстановились после травм и тренируются в общей группе.

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Из плюсов - травматических последствий карантина у нас пока не было, а еще мы можем тренироваться на быстрых полях, это тоже из позитива.

С негатива - готовимся к тому, что придется ездить на матчи автобусом. У нас первый выезд во Львов. Надо будет выезжать в четверг, чтобы заночевать где-то под Киевом.

А тогда в пятницу утром позавтракаем и отправимся непосредственно во Львов, чтобы футболисты по крайней мере ночью спали на кроватях.

Во Львове, напомним, "Мариуполь" в рамках 24 тура УПЛ должен встретиться с "Карпатами".

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич УПЛ Карпаты (Львов)
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Источник:
Футбол News

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