Команда Мариуполя будет ехать на игру во Львов автобусом два дня

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал телеканалу Футбол о подготовке своей команды к возобновлению матчей УПЛ после карантина.

Тренировочный процесс, по его словам, рассчитан на матч 30 мая.

Конечно, на 100% команда не готова и мы понимали, что подготовиться за такой короткий срок невозможно, но где-то на 70% ребята могут играть.

За время карантина, акцентирует Бабич, все игроки восстановились после травм и тренируются в общей группе.

Из плюсов - травматических последствий карантина у нас пока не было, а еще мы можем тренироваться на быстрых полях, это тоже из позитива.

С негатива - готовимся к тому, что придется ездить на матчи автобусом. У нас первый выезд во Львов. Надо будет выезжать в четверг, чтобы заночевать где-то под Киевом.

А тогда в пятницу утром позавтракаем и отправимся непосредственно во Львов, чтобы футболисты по крайней мере ночью спали на кроватях.