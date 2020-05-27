Каштру: Динамо – хорошая команда, но мы настроены только на победу

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу в товарищеском матче над "Оболонью-Бровар" (4:0).

– В игре были хорошие моменты и не очень. Мы начали неплохо, была интересная динамика, но в конце первого тайма потеряли немного в организации. Во втором также контролировали события. И если говорить глобально, то все хорошо. "Оболонь-Бровар" – команда из Первой лиги, понятно, что у них были сложности. Итоговый счет – не то, что нас интересует на данный момент, однако побеждать всегда приятно. Мы на пороге официальной игры, полностью настроены на "Динамо". Впереди три дня, чтобы завершить подготовку к матчу с киевлянами.

– Буквально вчера стало известно, что с "Динамо" "Шахтер" играет 31 мая. Как оцениваете форму своей команды?

– Предвидели, что чемпионат может начаться уже в ближайший уик-энд, и готовили команду. "Шахтер" готов. Но это не означает, что мы в идеальных кондициях. Важно, что по новым правилам разрешены пять замен, что позволяет вносить коррективы. И если кто-то будет переживать в игре не лучшие моменты, чувствовать дискомфорт, можно сделать замены. Ожидания хорошие. Поединки с "Динамо" всегда важны. К сожалению, по известным причинам не будет болельщиков на трибунах. Конечно же, хотелось бы заполненный стадион. Постараемся сделать все, чтобы выиграть. "Шахтер" останется верен себе. "Динамо" – хорошая команда, но мы настроены только на победу и будем за нее бороться.

– Волнуетесь перед возобновлением официальных матчей после длительного перерыва?

– Наша жизнь имеет смысл, только когда мы играем. И теряет смысл, когда мы сидим дома, занимаемся дома, делаем свою работу виртуально. Наша природа, как людей, особенность профессии – тренироваться на свежем воздухе и играть каждые выходные. Или даже по два-три раза за неделю. Когда такого не происходит, это расстраивает, чего-то не хватает. Но то, что произошло с нами, произошло со всем миром. Многие люди пострадали от карантинных мер. Карантин – это то, к чему никогда не привыкнешь. Мы скучали по играм и тренировкам, по нашей ежедневной жизни.