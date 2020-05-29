Фран Соль: Хочу добиться успеха в Киеве. Я даже выучил русский язык

В Украине возобновляется лига, а вместе с ней возвращается к игре и Франсиско Соль. Представитель уникальной мадридской команды, в которой находились также Карвахаль, Мората, Сарабия, "забил гол" раку яичка и настроен добиться успеха в киевском "Динамо".

Он – один из лучших испанских бомбардиров вне Испании, до сих пор терпеливо ожидает возможности проявить себя на родине. Фран Соль был одним из сильнейших бомбардиров La Fábrica (система молодежных команд "Реала") и на этом уровне добился победы в Copa del Rey 2010. В Нидерландах он был одним из лучших бомбардиров лиги, а также "забил гол" опухоли яичка – победил её. Уже в эти выходные он возобновляет свои выступления за "Динамо", которые были прерваны из-за COVID-19 в наиболее неблагоприятное время. AS пообщался с игроком, который находится в Киеве. UA-Футбол представляет перевод разговора.

- Вы опять возвращаетесь к игре, но во время карантина пережили личный инцидент. Ваши родители оказались в ловушке в Украине...

- Они прибыли сюда на мой День рождения. Они должны были вернуться домой 16-го марта, но тогда уже было закрыто воздушное пространство. Отцу удалось вернуться на родину, потому что он диабетик и должен был решать эту проблему. Я беспокоился о нем. А маме пришлось остаться здесь на два месяца.

- Как возвращается украинский футбол?

- Мы закончим 12-го июля. Сейчас идет второй этап чемпионата, во время которого и определяется чемпион. "Шахтер" нас сильно опережает и наша цель – быть вторыми, чтобы играть в Лиге чемпионов. Будет не так уж и приятно играть без болельщиков. Футбол – это не только забитые голы. Это страсть, радость. Это магия.

- Не страшно ли возвращаться к игре?

- Лично для меня нет. Я знаю, что существует небольшой риск заразиться, однако у нас, футболистов, есть возможности, которых нет у других. Наоборот, мне хочется играть. Но я также хочу вернуться в Викальваро (район в Мадриде, - примечание), чтобы увидеться с родными и друзьями. Им было трудно – у кого-то родственники попали в больницу, кто-то заразился сам. Я далеко от них.

- Остановка футбола настигла вас в худшее время...

- Это произошло потому, что год был отмечен различными повреждениями, в частности, вывернутым плечом. Судьба распорядилась так, чтобы я не достиг успеха в 2019-м. Каждый раз, когда я возвращался, это повторялось. И я очень разозлился. Когда вернулся снова, то сразу удалось забить гол. Я почувствовал улучшение, но прошло еще две игры – и все остановилось. Это словно насмешка судьбы (улыбается).

- Украина пока не покорилась вам как бомбардиру, хотя в скромном "Виллеме II" вы были лучшим бомбардиром Эредивизи...

- В период от моего прибытия туда и до отъезда никто не забивал больше, чем я. Хотя там были и Люк де Йонг, и Чаки Лосано... Нападающие высокого уровня. Все они собрались в Нидерландах.

- Вас не остановила даже опухоль яичка.

- Кажется, что это было тысячу лет назад (смеется). Это был еще один удар на моем пути среди многих, которые я пережил, но это сделало меня еще сильнее. Когда вы падаете, когда с вами случаются подобные вещи, вы учитесь не тонуть.

- В Нидерландах вы могли внимательно следить за эволюцией Эдегора. Вы удивлены тем, чего норвежец достиг в "Реал Сосьедаде"?

- Да, мы обменивались футболками. Я не удивлен его достижениями в Испании, ведь в Нидерландах он сделал хороший запев. Это показывает, что Эредивизи более высокого уровня, чем многие думают о ней.

- Почему никто из Примеры не сделал на вас ставку?

- Я не знаю. Я дебютировал в Примере с "Вильярреалом", но я понимаю вопрос. Речь идет о реальном пребывании в составе, о контракте и задачах (в Ла Лиге Фран Соль провел только 17 игровых минут в двух матчах, - примечание). Я верю в себя и знаю, что забил бы много голов. То, что во мне не разглядели этой способности или, может, не хотели разглядеть, станет заметно, когда я получу шанс. Тогда и увидим, чего я стою. Но сначала я хочу добиться успеха в Киеве. Я пришел в команду через парадную дверь, забил два гола и получил травму в третьем матче... Я не хочу выходить через черный ход. Я даже выучил русский язык, мне уже не нужен переводчик. В течение карантина я больше времени уделял учебе и решился даже давать интервью на этом языке.

- Это достойно, да. Немного шокирует тот факт, что вам пришлось путешествовать по миру, притом, что вы были главным героем удивительных команд "La Fábrica"​​...

- Там также были Карвахаль, Мората, Родриго, Сарабия, Лукас Васкес, Оскар Плано, Сабрино, Пачеко... Вау! Кто-то был на передовых ролях, а кто-то – на подмене. Между нами была острая конкуренция. Кого повышали до уровня первой команды, а для кого-то не было места, хотя они и росли.

- Не было места настолько, чтобы Фран Соль хотя бы дебютировал за первую команду?

- Конечно, я думал, что заслуживаю это, ведь всегда был лучшим бомбардиром. Причины я не знаю, но все так, как оно есть. Те, кто получил возможность сыграть за основу, вполне достойны этого.

Фран Соль и другие представители "Реал Мадрид Ювенил", который выиграл Копа дель Рей, получили поздравления от первой команды (2010 г.). В этой команде были Карвахаль, Родриго, Собрино, Сарабия... Фото – AS

- Всегда говорят о большом поколение, выращенном Мичелом: Альваро Негредо, Хуан Мата, Борха Валеро... Какое поколение было лучшим?

- Я думаю, наше. Оно лучшее за последние двадцать лет в Мадриде. Мы были настоящей командой.

По материалам AS

Перевод и адаптация – Игорь Семйон