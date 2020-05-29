Соль: Причина перехода в Динамо не в деньгах. В Мексике и Китае я мог зарабатывать на 40% больше

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль рассказал о причинах перехода в киевскую команду. По его словам, у него были более привлекательные предложения в финансовом плане.

"Причина перехода в "Динамо" вовсе не в деньгах. У меня были более привлекательные в финансовом плане предложения. Перешел в "Динамо" по двум причинам: первая – ко мне с большим уважением отнеслись президент клуба и главный тренер команды Хацкевич, объяснили, что я им нужен, а вторая – это была возможность помочь команде играть на европейском уровне. В чемпионате Нидерландов более стандартизированная система выплат, там оплата футболистам не зависит от того, в каком клубе они играют. Если клубы не играют в еврокубках, то им платят меньше, чем в Украине.

Были предложения из Мексики и от китайского клуба. Там мог подписать контракт очень просто и получал бы на 40% в год больше. Но дело в том, что меня это не так интересовало. Я хотел играть в еврокубках, в Лиге чемпионов. Кроме того, у меня здесь больше возможностей, чтобы меня заметили в сборной Испании. Моя мечта – сыграть за сборную Испании. Если бы я уехал в Мексику или Китай – я бы зарабатывал больше, но там не тот уровень, чтобы претендовать на попадание в национальную команду", — рассказал испанец.