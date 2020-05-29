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Соль: Причина перехода в Динамо не в деньгах. В Мексике и Китае я мог зарабатывать на 40% больше

Премьер-лига
(1 голосов)

Испанец рассказал, почему он выбрал Динамо

Соль: Причина перехода в Динамо не в деньгах. В Мексике и Китае я мог зарабатывать на 40% больше
Новина українською

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль рассказал о причинах перехода в киевскую команду. По его словам, у него были более привлекательные предложения в финансовом плане.

"Причина перехода в "Динамо" вовсе не в деньгах. У меня были более привлекательные в финансовом плане предложения. Перешел в "Динамо" по двум причинам: первая – ко мне с большим уважением отнеслись президент клуба и главный тренер команды Хацкевич, объяснили, что я им нужен, а вторая – это была возможность помочь команде играть на европейском уровне. В чемпионате Нидерландов более стандартизированная система выплат, там оплата футболистам не зависит от того, в каком клубе они играют. Если клубы не играют в еврокубках, то им платят меньше, чем в Украине.

Были предложения из Мексики и от китайского клуба. Там мог подписать контракт очень просто и получал бы на 40% в год больше. Но дело в том, что меня это не так интересовало. Я хотел играть в еврокубках, в Лиге чемпионов. Кроме того, у меня здесь больше возможностей, чтобы меня заметили в сборной Испании. Моя мечта – сыграть за сборную Испании. Если бы я уехал в Мексику или Китай – я бы зарабатывал больше, но там не тот уровень, чтобы претендовать на попадание в национальную команду", — рассказал испанец.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Sandra777 (Львів)
29.05.2020 в 23:01
Думаю ти даже в другій лізі Андори не зможеш забити гол
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0
0
СашаXM (Хмельницкий)
29.05.2020 в 22:29
если ты с 5 метров в пустые ворота 2 раза за игру не забиваешь ... я думаю в СБИ найдут даже полузащитника который это сделает на легонце ))
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0
-1


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