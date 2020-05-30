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Виктор Скрипник: Такие пенальти высасываются из пальца… Это чуть-чуть перебор

Премьер-лига
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Наставник луганчан подвел итоги поражения от "Александрии"

Виктор Скрипник: Такие пенальти высасываются из пальца… Это чуть-чуть перебор
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от "Александрии" в матче 24-го тура УПЛ.

"Что сказать? Когда проигрываешь, всегда чувствуешь себя скверно. Видно, что не хватает той динамики, которая присуща команде, которая полноценно готовится к чемпионату. 2-3 недели тренировок – не тот период, который даёт футболисту быть готовым на сто процентов.

Что касается качества игры, то мы играли в свою игру, но такие пенальти в самом конце, грубо говоря, которые высасываются из пальца… Назначать такие пенальти – это чуть-чуть перебор. В единоборствах при угловых и штрафных возникает много таких моментов. Мы бы так по 5-6 пенальти за игру били бы.

Мы недовольны проигрышем и думаю, что не заслуживали поражения. Но нужно забывать негатив, смотреть вперёд и готовиться дальше", - рассказал Виктор Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник ФК Александрия УПЛ
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