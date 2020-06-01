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Ультрас продемонстрировали эффектную встречу автобусов Динамо и Шахтера с файерами

Премьер-лига
(2 голосов)

А так болеть - можно

Ультрас продемонстрировали эффектную встречу автобусов Динамо и Шахтера с файерами
Новина українською

Ультрас White Boys Club (WBC) "Динамо" Киев продемонстрировали на видео вчерашней встрече автобусов с "бело-синими" и "Шахтером" перед НСК "Олимпийский".

Ребята стояли по обе стороны дороги с файерами.

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Напомним, что из-за правил карантина, связанных с мировой пандемией COVID-19, матчи УПЛ проходят без зрителей.

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В статье: НСК Олимпийский ультрас Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Ультрас Динамо
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