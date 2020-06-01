Матч с Ворсклой заставил коуча Меликяна вспомнить времена, когда сам играл в чемпионате Украины

Егише Меликян, наставник ФК "Львов", прокомментировал ничью 1:1 на выезде с полтавской "Ворсклой".

Взять очки на выезде у "Ворсклы" - это было очень трудно еще тогда, когда я играл в футбол.

Но я убедился, что в футболе, кроме тактики, очень важный командный дух. Мы показали этот дух. Мы получили очко благодаря командному духу.