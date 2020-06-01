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Матч с Ворсклой заставил коуча Меликяна вспомнить времена, когда сам играл в чемпионате Украины

Премьер-лига
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Львовяне перестроились во время игры

Матч с Ворсклой заставил коуча Меликяна вспомнить времена, когда сам играл в чемпионате Украины
Новина українською

Егише Меликян, наставник ФК "Львов", прокомментировал ничью 1:1 на выезде с полтавской "Ворсклой".

Взять очки на выезде у "Ворсклы" - это было очень трудно еще тогда, когда я играл в футбол.

Но я убедился, что в футболе, кроме тактики, очень важный командный дух. Мы показали этот дух. Мы получили очко благодаря командному духу.

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У "Ворсклы" хороший подбор игроков. И мы взяли очко в хорошей команды. Многое нам не удалось благодаря действиям игроков "Ворсклы". Они грамотно играли в футбол. Но благодаря 5 заменам, которые мы можем использовать, можно было применить другую схему и тактику. Так и спасли игру.

Напомним, что Егише Меликян до того, как стать тренером, был профессиональным футболистом, играл на позиции защитника. Его карьера продолжалась с 1997 по 2013 годы. В Украине он выступал в Металлург Д, алчевской "Стали", а заканчивал карьеру в "Говерле".

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Эгише Меликян Егише Меликян
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Источник:
ФК Львів

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