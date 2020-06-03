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Романов рассудит Динамо и Александрию и другие судейские назначения на матчи 25-го тура УПЛ
На двух матчах будет задействован ВАР
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 25-го тура УПЛ.
Главными арбитрами на матчах 25-го тура будут работать:
6 июня, суббота
14:00. "Львов" – "Днепр-1". Ярослав Козык (Мукачево)
17:00. "Заря" – "Колос". Анатолий Абдула (Харьков)
17:00. "Шахтер" – "Десна". Сергей Бойко (Киевская область), ВАР - Николай Балакин (Киевская область)
7 июня, воскресенье
14:00. "Олимпик" – "Мариуполь". Александр Дердо (Черноморск)
17:00. "Динамо" – "Александрия". Виталий Романов (Днепр), ВАР - Евгений Арановский (Киев)
Напомним, что матч "Ворскла" - "Карпаты" перенесен из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.