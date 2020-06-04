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Суркис: Семин в Динамо? У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю

Премьер-лига
(1 голосов)

Слухи остаются слухами

Суркис: Семин в Динамо? У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о том, что киевскую команду может возглавить Юрий Семин.

"Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", — сказал Суркис.

Напомним, что Семин возглавлял "Динамо" в 2008-2009 годах, а затем в 2010-2012.

До этого времени он с 2016-го работал в московском "Локомотиве". Был уволен из клуба 31 мая.

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В статье: Юрий Семин Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
04.06.2020 в 18:38
Слава Богу,прочитал что это всё таки ШНЯГА очередная.
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