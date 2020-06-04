Суркис: Семин в Динамо? У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о том, что киевскую команду может возглавить Юрий Семин.

"Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", — сказал Суркис.

Напомним, что Семин возглавлял "Динамо" в 2008-2009 годах, а затем в 2010-2012.

До этого времени он с 2016-го работал в московском "Локомотиве". Был уволен из клуба 31 мая.