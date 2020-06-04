Четыре игрока Днепра-1 восстановились после травм и готовятся к матчу со Львовом

Наставник "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о положении дел в команде с травмированными игроками.

"У Андрея Цурикова было повреждение, но теперь он готов играть. Также в заявке на матч с "Олимпиком" не было Владислава Супряги, Александра Сватка и Папы Гуйе. Последние двое восстанавливались длительное время, но уже прошли финальную стадию. То же самое касается Супряги и Цурикова.

Эта четверка для нас – очень важные футболисты. Они уже могут играть. Ожидаю, что они сыграют со "Львовом". Если не с первых минут, то выйдут на замену. Это те футболисты, на которых мы рассчитываем", - сказал Михайленко.

Напомним, что матч "Львов" – "Днепр-1" состоится в воскресенье 7 июня на "Днепр-Арене".