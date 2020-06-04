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Михайленко: Длительный простой не пошел на пользу. История с карантином сказалась на игроках
После карантина втягиваться тяжело
Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке команды к матчу 25-го тура УПЛ со "Львовом".
"Длительный простой не пошел футболистам на пользу. Это видно по темпу, по принятию решений на поле. История с карантином сказалась на игроках. Однако нам стоит больше ориентироваться на свою игру.
Да, мы увидели игру "Львова", но я понимаю, что они будут становиться сильнее", – сказал Михайленко.
Напомним, что матч "Львов" – "Днепр-1" состоится в воскресенье 7 июня на "Днепр-Арене".
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Источник:ТК Футбол
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