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Михайленко: Длительный простой не пошел на пользу. История с карантином сказалась на игроках

Премьер-лига
(2 голосов)

После карантина втягиваться тяжело

Михайленко: Длительный простой не пошел на пользу. История с карантином сказалась на игроках
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке команды к матчу 25-го тура УПЛ со "Львовом".

"Длительный простой не пошел футболистам на пользу. Это видно по темпу, по принятию решений на поле. История с карантином сказалась на игроках. Однако нам стоит больше ориентироваться на свою игру.

Да, мы увидели игру "Львова", но я понимаю, что они будут становиться сильнее", – сказал Михайленко.

Напомним, что матч "Львов" – "Днепр-1" состоится в воскресенье 7 июня на "Днепр-Арене".

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В статье: ФК Львов Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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