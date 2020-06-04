Михайленко: Длительный простой не пошел на пользу. История с карантином сказалась на игроках

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке команды к матчу 25-го тура УПЛ со "Львовом".

"Длительный простой не пошел футболистам на пользу. Это видно по темпу, по принятию решений на поле. История с карантином сказалась на игроках. Однако нам стоит больше ориентироваться на свою игру.

Да, мы увидели игру "Львова", но я понимаю, что они будут становиться сильнее", – сказал Михайленко.

Напомним, что матч "Львов" – "Днепр-1" состоится в воскресенье 7 июня на "Днепр-Арене".