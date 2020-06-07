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Козык допустил ошибку с не назначением пенальти. Но только одну, а не две, как акцентировал Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Львов - Днепр-1 1:2. Судейский анализ матча

Козык допустил ошибку с не назначением пенальти. Но только одну, а не две, как акцентировал Львов
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек проанализировал судейство Ярослава Козыка в матче "Львов" - "Днепр-1" (1:2).

- Можно сказать, что это скандальное судейство во главе с Ярославом Козыком. Во втором тайме были два эпизода с падением Богунова и оба раза представители "Львова" требовали пенальти. После финального свистка делегация "Львова" во главе с главным тренером Меликяном выбежала в центр поля и апеллировала к арбитру, говоря о двух не назначенных одиннадцатиметровых. Но правда в том, что Козык допустил только одну ошибку, - говорит эксперт.

- На 82-й минуте Богунов в штрафной площади проткнул мяч мимо Лопырёнка, защитник "Днепра-1" пытался сыграть в мяч, но наступил на ногу Богунову – не просто наступил, но и подсек. Хочу подчеркнуть, что Козык находился в прекрасной позиции, видел ситуацию, как на ладони. Но почему-то решил, что была симуляция и "наградил" Богунова предупреждением. Грубая ошибка. Интересно, что в прошлом туре в ворота "Днепра-1" был назначен пенальти в аналогичной ситуации, когда Кравченко наступил оппоненту на ногу. А тут за такое же нарушения не был наказан Лопырёнок.

А вот на 90+5-й минуте Козык верно разобрался, когда не назначил одиннадцатиметровый в ворота "Львова". Богунов пробросил мяч мимо Цурикова, который развернулся, расположился спиной к Богунову и тот зацепился за ногу защитника "Днепра-1", упал и выпрашивал пенальти. Козык разобрался правильно, но почему не было пенальти в первом эпизоде, это загадка, - сказал Сергей Шебек.

Отметим, что "Днепр-1" победил со счетом 2:1 и можем говорить о результативной ошибке арбитра в поле.

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В статье: Сергей Шебек Ярослав Козык Львов Днепр-1
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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
07.06.2020 в 23:17
Я когда смотрел игру было явно видно как защитник Днепра ЯВНО подсек Бегунова. В чем проблема? А на Футбол 1 все как будто сговорились что нарушения не было, хотя контакт признают.
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0
Mike50 (M)
07.06.2020 в 22:47
Первый момент симуляция, очень картинно падал, как будто его автогеном вырезали. Всё правильно судья сделал, несмотря на то, что контакт был.
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Drovko (Lviv)
07.06.2020 в 23:14
все правильно судья сделал несмотря на то что контакт был...мда...клиника
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Hugo64 (PARIS)
07.06.2020 в 22:38
о чем это говорит-низкий уровень или просто продажность судьик тому добавить ещё руку возле штрафной днепратипа1,НО ВСЁ УВЫ
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-1


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