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Бывший вице-президент Карпат отрицает вероятность встречи совладельцев клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Коломойского с Смалийчука

Бывший вице-президент Карпат отрицает вероятность встречи совладельцев клуба
Новина українською

Спортивный менеджер Алексей Боровиков, который в 2013-2015 годах был вице-президентом "Карпат" и организовывал продажу 50% клуба для Игоря Коломойского, прокомментировал информацию о продаже оставшихся 50% Петра Дыминского Олегу Смалйчуку.

Накануне Смалийчук заявил, что хочет встретиться с Игорем Коломойским.

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Он [Смалйчук] - один из тысячи людей, которые ищут шанса встретиться с Коломойским. Почему он должен с ним встречаться? Он с Петром Петровичем [Диминским] не часто встречался, мягко говоря. А с Смалийчуком... почему это вдруг?

Думаю, Петр Петрович даже со всеми своими особенностями ...их даже рядом [с Смалийчуком] не стоит называть. Это разного полета птицы. Что это вообще за условие: "Я хочу встретиться с Коломойским?". Я думаю, Игорь Валерьевич только улыбнется.

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В статье: Игорь Коломойский Петр Дыминский Алексей Боровиков Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
Профутбол

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