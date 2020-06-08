Бывший вице-президент Карпат отрицает вероятность встречи совладельцев клуба

Спортивный менеджер Алексей Боровиков, который в 2013-2015 годах был вице-президентом "Карпат" и организовывал продажу 50% клуба для Игоря Коломойского, прокомментировал информацию о продаже оставшихся 50% Петра Дыминского Олегу Смалйчуку.

Накануне Смалийчук заявил, что хочет встретиться с Игорем Коломойским.

Он [Смалйчук] - один из тысячи людей, которые ищут шанса встретиться с Коломойским. Почему он должен с ним встречаться? Он с Петром Петровичем [Диминским] не часто встречался, мягко говоря. А с Смалийчуком... почему это вдруг?

Думаю, Петр Петрович даже со всеми своими особенностями ...их даже рядом [с Смалийчуком] не стоит называть. Это разного полета птицы. Что это вообще за условие: "Я хочу встретиться с Коломойским?". Я думаю, Игорь Валерьевич только улыбнется.