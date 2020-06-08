Цыганик обвинил игрока Зари в умышленном обнулении желтых карточек

Ведущий Профутбола, футбольный телекомментатор Игорь Цыганик обратился к контрольно-дисциплинарному комитету УАФ с призывом обратить внимание на момент с желтой карточкой для игрока "Зари" Богдана Леднева в матче 25 тура УПЛ с "Колосом" (1:0).

Телеведущий заметил выгоду со стороны Леднева в получении "горчичника".

Если мы уже откровенны, то помните, ранее дисквалифицировали Марлоса ? А здесь [Богдан] Леднев нарочно, я подчеркиваю, умышленно заработал желтую карточку. Он нарочно обнулился!

Потому что следующая игра - против "Динамо", он ее пропускает [как арендованный игрок у киевлян]. И для того, чтобы обнулить желтые карточки, он нарочно так сыграл в этом эпизоде. Вот пусть КДК УАФ даст оценку этому эпизоду. Нельзя так делать, это неправильно, это не по-спортивному.

Марлоса за такое наказали, он пропустил важную игру против "Зари", вообще за такое ему дали 2 матча дисквалификации.