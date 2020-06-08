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Цыганик обвинил игрока Зари в умышленном обнулении желтых карточек

Премьер-лига
(1 голосов)

Призвал КДК рассмотреть эпизод

Цыганик обвинил игрока Зари в умышленном обнулении желтых карточек
Новина українською

Ведущий Профутбола, футбольный телекомментатор Игорь Цыганик обратился к контрольно-дисциплинарному комитету УАФ с призывом обратить внимание на момент с желтой карточкой для игрока "Зари" Богдана Леднева в матче 25 тура УПЛ с "Колосом" (1:0).

Телеведущий заметил выгоду со стороны Леднева в получении "горчичника".

Если мы уже откровенны, то помните, ранее дисквалифицировали Марлоса? А здесь [Богдан] Леднев нарочно, я подчеркиваю, умышленно заработал желтую карточку. Он нарочно обнулился!

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Потому что следующая игра - против "Динамо", он ее пропускает [как арендованный игрок у киевлян]. И для того, чтобы обнулить желтые карточки, он нарочно так сыграл в этом эпизоде. Вот пусть КДК УАФ даст оценку этому эпизоду. Нельзя так делать, это неправильно, это не по-спортивному.

Марлоса за такое наказали, он пропустил важную игру против "Зари", вообще за такое ему дали 2 матча дисквалификации.

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В статье: Заря (Луганск) Марлос Игорь Цыганык Богдан Леднев КДК УАФ
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (6)
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таврия19752009 (симферополь)
08.06.2020 в 14:20
Травят игроков Зари.Тащут Динамо на 2 место.Цыгавника даже подключили
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+1
-1
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Hugo64 (PARIS)
08.06.2020 в 14:01
Леднев мечтает вернутся в.дк и играть в ЛЧ, что ОН идет в сговор с Зарей что бы ЗАРЯ стала второй и..тогда леднев не будет играть в ЛЧ БРЕД КАКОЙ ТО.почему циганик не обращался по поводу того как судил арановский с варом балакиным и по чистой случайности они с КИЕВА..результат знаем(немного скандальный) ИГОРЕК БУДЬ объективный не скатывайся до денисова
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+3
-3
support (Kyiv)
08.06.2020 в 13:56
Как же переживает Игорек за судьбу 2го места
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+3
-2
avatar
Drovko (Lviv)
08.06.2020 в 13:43
шавка динамівська ніяк не вгамується
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+4
-3
миг-25 (киев)
08.06.2020 в 12:47
Леднев-ну был же человеком -а спутался с донецкими -стал таким же уродом Надо его срочно забирать из свинарника обратно в украину
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+2
-8
beaver_penetrator (Meiringen)
08.06.2020 в 13:44
Согласен, в Динамо его быстро "ширым украинцем" сделают. Обучат русскому, а потом в Москву, пучеглазить и рассказывать как он родину любит и как за ВСУ отжимался.
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+2
-3


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