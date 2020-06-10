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УАФ просит Министерство здравоохранения вернуть зрителей на матчи
С заполнением не более 10-25% трибун
Президент УАФ Андрей Павелко отметил, что организация делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов.
Опыт некоторых стран, по словам Павелко, показывает, что в регионах, где смягчены карантин, это возможно.
На данном этапе речь идет о формате заполнения стадионов не более, чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой.
Хотя, печальный пример "Карпат" напоминает, что пандемия еще не остановлена. Поэтому стоит быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям Минздрава.
УАФ направила предложение по смягчению карантина на стадионах министру здравоохранения Степанову и главному санитарному врачу Украины Ляшко.
Очень благодарен Максиму Степанову и Виктору Ляшко за то, что совместно нам уже удалось возобновить чемпионат УПЛ и Кубок Украины. Теперь главная задача - создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола, журналистам работать на матчах, а болельщикам поддерживать любимые команды. Это очень важно и для СМИ, и для фанатов, и для клубов, и для всего украинского футбола. Всем крепкого здоровья и возрождения полноценной футбольной жизни!