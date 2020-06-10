УАФ просит Министерство здравоохранения вернуть зрителей на матчи

Президент УАФ Андрей Павелко отметил, что организация делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов.

Опыт некоторых стран, по словам Павелко, показывает, что в регионах, где смягчены карантин, это возможно.

На данном этапе речь идет о формате заполнения стадионов не более, чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой.

Хотя, печальный пример "Карпат" напоминает, что пандемия еще не остановлена. Поэтому стоит быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям Минздрава.