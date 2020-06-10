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УАФ просит Министерство здравоохранения вернуть зрителей на матчи

Премьер-лига
(1 голосов)

С заполнением не более 10-25% трибун

УАФ просит Министерство здравоохранения вернуть зрителей на матчи
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко отметил, что организация делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов.

Опыт некоторых стран, по словам Павелко, показывает, что в регионах, где смягчены карантин, это возможно.

На данном этапе речь идет о формате заполнения стадионов не более, чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой.

Хотя, печальный пример "Карпат" напоминает, что пандемия еще не остановлена. Поэтому стоит быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям Минздрава.

УАФ направила предложение по смягчению карантина на стадионах министру здравоохранения Степанову и главному санитарному врачу Украины Ляшко.

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Очень благодарен Максиму Степанову и Виктору Ляшко за то, что совместно нам уже удалось возобновить чемпионат УПЛ и Кубок Украины. Теперь главная задача - создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола, журналистам работать на матчах, а болельщикам поддерживать любимые команды. Это очень важно и для СМИ, и для фанатов, и для клубов, и для всего украинского футбола. Всем крепкого здоровья и возрождения полноценной футбольной жизни!

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В статье: Андрей Павелко УАФ коронавирус карантин игра без зрителей
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Комментарии (4)
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Камонплей
10.06.2020 в 14:25
статка всё хуже, решения всё тупее, к осени будем сокрушаться как так получилось
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0
0
Русланбай (Рівне)
10.06.2020 в 12:35
ФФУ просить мінестерство повернути тих 500 вболівальників на стадіони.
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+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
10.06.2020 в 12:49
Не бzди, у вас во второй лиге никто никого не возвращает.
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0
-2
balamyt (Boston)
10.06.2020 в 13:20
Это Павелко для фанатов ДинамоК и Шахтера старается...а на другие команды больше сейчас и не ходят...Может позже..на ЕВРО кубки выпросит у Медздрава побольше
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0
-3


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