Дмитрий Михайленко выделил лучшие матчи Днепра-1 в этом сезоне

Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о выдающихся матчах команды и свою жизнь на базе.

Победа над "Динамо" - это игра, которая важна с психологической точки зрения. Всегда тяжело даются победы над фаворитами - над "Динамо" и "Шахтером" победы всегда важны. Такие матчи всегда будут в памяти. Да, наверное, победа над "Динамо" - лучший матч.

Но были еще хорошие игры, например, с "Карпатами", с "Колосом", где мы выиграли. Во второй части с "Олимпиком" и с "Мариуполем" мы показали отличный футбол.

Зато наиболее провальными Михайленко называет каждое из поражений.

Напомним, что следующий тур "Днепр-1" проведет позже, ведь соперник, львовские "Карпаты", на карантине.