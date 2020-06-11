Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дмитрий Михайленко выделил лучшие матчи Днепра-1 в этом сезоне
Конечно, победа над "Динамо" - первая
Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о выдающихся матчах команды и свою жизнь на базе.
Победа над "Динамо" - это игра, которая важна с психологической точки зрения. Всегда тяжело даются победы над фаворитами - над "Динамо" и "Шахтером" победы всегда важны. Такие матчи всегда будут в памяти. Да, наверное, победа над "Динамо" - лучший матч.
Но были еще хорошие игры, например, с "Карпатами", с "Колосом", где мы выиграли. Во второй части с "Олимпиком" и с "Мариуполем" мы показали отличный футбол.
Зато наиболее провальными Михайленко называет каждое из поражений.
Напомним, что следующий тур "Днепр-1" проведет позже, ведь соперник, львовские "Карпаты", на карантине.