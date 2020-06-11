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Никита Шевченко: Обычно, в это время мы уже на морях, а сейчас всё иначе

Премьер-лига
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Луганчане готовятся к матчу с Динамо

Никита Шевченко: Обычно, в это время мы уже на морях, а сейчас всё иначе
Новина українською

Голкипер "Зари" Никита Шевченко рассказал о настрое команды на ближайший матч УПЛ с "Динамо."

- Как настроение команды перед важной игрой с "Динамо"?

- Хорошее настроение, как и перед всеми играми. Тем более, в предыдущей игре добыли три очка. Эмоции положительные. Все готовятся. Парни воодушевлены и готовятся к матчу.

Это однозначно будет интересная и напряжённая игра. Будет хороший футбол, а победит сильнейший. "Динамо" - хороший соперник. Но нам есть, что им противопоставить.

- Кто-то говорит, что это лобовая встреча, а другие говорят, что сейчас каждая встреча лобовая.

- Придерживаюсь второго мнения. Для нас каждая встреча очень важна. Не только игры, к примеру, с "Динамо" или "Шахтёром".

- Потихонечку начинают рассматриваться вопросы возвращения болельщиков на трибуны.

- Очень бы хотелось, чтобы болельщики начали потихоньку возвращаться на трибуны с соблюдением всех правил. Тяжело играть без болельщиков. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас у экранов телевизоров и тем, кто приходит и поддерживает команду возле стадиона. Мы чувствуем вашу поддержку!

- Насколько тяжело втягиваться в возобновление сезона?

- Считаю, нужна ещё парочка туров для того, чтобы выйти на те кондиции, которые были до карантина. Тем более, сейчас жара. В это время мы обычно уже на морях, а сейчас всё иначе. Непросто, но это реальность. Лучше быть с футболом, чем сидеть дома.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Заря

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