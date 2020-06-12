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Динамо вылетело на матч с Зарей. Цыганков и Пиварич в обойме

Премьер-лига
(1 голосов)

Всего в списке Михайличенко 21 исполнитель

Динамо вылетело на матч с Зарей. Цыганков и Пиварич в обойме
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В пятницу, 12 июня, "Динамо" взяло курс на Запорожье, где сыграет календарный матч УПЛ против "Зари". "Бело-синие" доберутся до места назначения самолетом.

Отметим, что с командой отправились Виктор Цыганков и Йосип Пиварич, которые на днях восстановились после травм.

Полный список футболистов, на которых Алексей Михайличенко рассчитывает в поединке с "Зарей", выглядит следующим образом:

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль.

Напомним, поединок "Заря" - "Динамо" состоится в субботу, 13 июня, и начнется в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Йосип Пиварич Виктор Цыганков
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
12.06.2020 в 19:53
От і основна проблема Динамо! ДВАНАДЦЯТЬ півзахисників на П'ЯТЬ позицій Як там у класиків "Покажи мені свій півзахист і я визначу у що ти граєш". Тобто тренерський штаб досі не знає, які основні гравці в центрі Як будуть визначати? Гаданням на картах таро?
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