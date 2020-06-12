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Динамо вылетело на матч с Зарей. Цыганков и Пиварич в обойме
Всего в списке Михайличенко 21 исполнитель
В пятницу, 12 июня, "Динамо" взяло курс на Запорожье, где сыграет календарный матч УПЛ против "Зари". "Бело-синие" доберутся до места назначения самолетом.
Отметим, что с командой отправились Виктор Цыганков и Йосип Пиварич, которые на днях восстановились после травм.
Полный список футболистов, на которых Алексей Михайличенко рассчитывает в поединке с "Зарей", выглядит следующим образом:
Вратари: Бущан, Бойко;
Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;
Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Андриевский, Караваев;
Нападающие: Русин, Соль.
Напомним, поединок "Заря" - "Динамо" состоится в субботу, 13 июня, и начнется в 17:00.