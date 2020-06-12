Маркевич: УПЛ - посредственный чемпионат. Шахтер в Европе показывает что-то, думаю, пройдет в четвертьфинал ЛЕ

Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич оценил нынешнею силу чемпионата УПЛ.

– Как вам "Днепр-1", который заменил тот старый "Днепр"?

– Я сужу об уровне команд по играм в еврокубках. У нас чемпионат, никого не обижая, сегодня посредственный. А когда наши команды выходят в еврокубки, становится все понятно. У нас проблемы с рейтингом УЕФА. Вылетели с десятки, хотя были на седьмом месте. Надо думать, как наши команды в Лиге Европы и в Лиге чемпионов будут играть. Надо, чтобы они там себя проявляли.

"Шахтер" показывает что-то, "Динамо", к сожалению, не может выйти в группу. Надо больше вкладывать денег, не вижу другого выхода. Какие затраты, такие и футболисты. Многие клубы живут, чтобы продать футболистов и выжить.

– "Шахтер" выйдет в четвертьфинал Лиги Европы?

– Думаю да, дальше пройдет "Шахтер".