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Маркевич: УПЛ - посредственный чемпионат. Шахтер в Европе показывает что-то, думаю, пройдет в четвертьфинал ЛЕ

Премьер-лига
(4 голосов)

Та то таке

Маркевич: УПЛ - посредственный чемпионат. Шахтер в Европе показывает что-то, думаю, пройдет в четвертьфинал ЛЕ
Новина українською

Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич оценил нынешнею силу чемпионата УПЛ.

– Как вам "Днепр-1", который заменил тот старый "Днепр"?

– Я сужу об уровне команд по играм в еврокубках. У нас чемпионат, никого не обижая, сегодня посредственный. А когда наши команды выходят в еврокубки, становится все понятно. У нас проблемы с рейтингом УЕФА. Вылетели с десятки, хотя были на седьмом месте. Надо думать, как наши команды в Лиге Европы и в Лиге чемпионов будут играть. Надо, чтобы они там себя проявляли.

"Шахтер" показывает что-то, "Динамо", к сожалению, не может выйти в группу. Надо больше вкладывать денег, не вижу другого выхода. Какие затраты, такие и футболисты. Многие клубы живут, чтобы продать футболистов и выжить.

– "Шахтер" выйдет в четвертьфинал Лиги Европы?

– Думаю да, дальше пройдет "Шахтер".

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В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Днепр
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Комментарии (10)
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Эйфоретик
13.06.2020 в 08:01
Маркевич сам ни о чём.Наш чемпионат хуже чем средний.От договорняков до хождение игроков по командах(бесплатно)
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0
-3
ascent (Луксор)
13.06.2020 в 07:55
А спасет ли ситуацию расширение УПЛ до 14-ти команд, 16-ти, 18-ти и т.д.?
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+1
0
миг-25 (киев)
13.06.2020 в 00:34
Да Бомжи что то показывают- свой красный зад -так как там все афродонбасяки включая рыжего Ахмета
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+2
-8
avatar
DMiT75 (Донецк)
13.06.2020 в 02:19
Мы в курсе твоего уровня IQ, можешь лишний раз не напоминать нам.
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+4
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
13.06.2020 в 11:26
А говорили,что тебя уже лечат но видно не помогло.
Ответить
0
0
dp_dp (Ukraine)
13.06.2020 в 00:22
Уровень, кстати, не такой уж плохой в УПЛ. При всем троллинге Киева который идет постоянно, там неплохие кадры. Не Соль, а вот например Леднев хорош. Если посыпется Заря и хватит наконец здравого смысла, то Киев пригласит Скрипника, который сможет сделать +1, а не то что сейчас. Подтянется через год СК Днепр и чемпионат будет довольно интересен+будет расти плеяда чемпионской молодежки. Все с украинским чемпионатом нормально и будет еще лучше.
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+5
-3
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simargl (Чернигов)
13.06.2020 в 00:06
Маркевич посредственный специалист, его прогнозы всегда мимо ... увы, стар стал.
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+1
-7
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.06.2020 в 23:14
А що ви там в УАФ зробили, щоб було краще, крім зп собі 400-700 тисяч?
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+2
-3
dp_dp (Ukraine)
13.06.2020 в 00:12
При чем тут чиновники к уровню футболистов, которых растят в украинских школах? Кстати, что отрадно-в Украине появляется молодежь, которую учили играть в футбол, а не борьбе, как раньше. Очень много проспектов сейчас, так что уровень будет постепенно расти природным способом.
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+2
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.06.2020 в 07:08
Чиновники у нас при всьому. Наприклад будують поля зі штучним покриттям. У 2 рази дорожче ніж у Німеччині.
+2
-3


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