Александр Бабич: Если бы реализовали свои моменты, то могли б рассчитывать на больше очков

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился мыслями после ничьи с "Ворсклой" в матче 26-го тура УПЛ.

- Многое из того, что мы задумывали, команда выполнила. Много было разрезающих передач, но где-то не хватило последнего паса для того, чтобы вскрыть оборону соперника и забить гол. Как это часто бывает – создаешь моменты, не забиваешь и соперник наказывает. "Ворскла" подловила нас на детской ошибке. Но после этого мяча мы еще больше прибавили. Забили гол, были еще предпосылки забить мячи.

Если в целом брать матч, то мы построили игру на прессинге, контроле мяча. Соперник больше играл на контратаках, которые доставляли нам проблемы в тех моментах, когда мы не успевали перестраиваться.

Не могу сказать, что мы провели нашу лучшую игру. Но ребята полностью выложились на футбольном поле. Наше функциональное состояние не оптимальное, но мы будем прибавлять. Уверен, что в следующем матче в Кубке против "Ворсклы" мы будем еще более агрессивнее и нацеленее на ворота.

- По сравнению с матчем против "Олимпика" Вы сделали ряд замен. Некоторые из которых были вынужденными (Чоботенко, Федорчук, Горбунов). Как Вы можете оценить игру новых футболистов?

- Все ребята отыграли на уровне. Претензий ни к кому нет. Да, были простые ошибки, которые появлялись, когда стала накапливаться усталость. Много моментов мы "создали" у своих ворот, когда теряли мячи при переходе из обороны в атаке. Но я доволен, как ребята сыграли. Понятно, что у нас и в следующей игре будет ротация. Например, сегодня Игнатенко получил четвертую карточку. Теперь будем думать, кого ставить. Повторюсь, я доволен, как ребята отработали. Да, мы не показали нашу лучшую игру. Но может быть это и хорошо в преддверии кубкового матча.

- "Мариуполь" в двух матчах после карантина набрал два очка. Как оцените этот результат?

- Думаю, если бы реализовали свои моменты и сегодня, и в матче против "Олимпика", то мы могли рассчитывать на большее количество очков. Но это футбол. Соперник тоже готовится, тоже разбирает нас. Сегодня думаю, счет закономерен. Моменты были и у нас, и у соперника. Явного преимущества не было ни одной команды. Да, у нас было больше контроля мяча, но по голевым моментам игра была равной.