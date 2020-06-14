Колос - Шахтер 0:1. Победа без особых усилий

Место травмированного Исмаили занял другой бразилец - Сиприано. 19-летний футболист уже несколько раз выходил на левом фланге обороны, но теперь его игровое время будет расти в геометрической прогрессии. Из интересного также отметим появление в старте Трубина, который оставляет Пятова второй раз подряд на скамейке запасных. Слева появился Евгений Коноплянка (забегая наперед - очередное невзрачное выступление вингера). Стартовая обойма "Колоса" читалась полностью, Костышин вышел с проверенной схемой и лучшими футболистами.

Весь первый тайм можно описать одним предложением - "Шахтер" не спешил атаковать, хозяева всеми силами оборонялись". У них это получалось неплохо, чему свидетельствует минимальное количество моментов у фаворита. На третьей минуте неплохо выстрелил Патрик с левой ногы - Волынец, не без проблем, перевел мяч на угловой. "Колос" ответил стандартом, который ударом завершал Лысенко. Но Трубин не дремал и сумел справиться с опасностью.

Ключевой же момент первой 45-минутке случился в самом её конце. "Шахтер" немного прибавил в скорости и стал серьезно нагнетать возле штрафной соперника. Тайсон отличной передачей вывел Мораеса на свидание с голкипером, после столкновения с которым бразилец упал. Решение бокового - офсайд. Но на повторе четко видно, что "вне игры" в этом эпизоде не было и близко (задержался Гавриш) и "горняки" должны были получить право на пенальти. Как бы там ни было, в скором времени арбитр отправил команды отдыхать.

Второй тайм начался с забитого гола. После подачи углового Степаненко пробил в перекладину, а после "Колосу" удалось "потушить пожар" в своей штрафной. Однако практически сразу Сиприано отобрал мяч в центре поля (хозяева намекали на возможное нарушение), круглый достался Марлосу и правый вингер вывел Мораеса один на один. Форварду хватило одного касания, чтобы идеально перекинуть вратаря - 0:1. Настоящий мастер!

Пропущенный гол вынуждал "Колос" играть более активно, так как в обороне сидеть уже было глупо. С другой стороны, атакующий футбол давал бы "Шахтеру" больше пространства, которое быстрые бразильцы умеют использовать. Однако "горняки" совсем не стремились включать большие скорости или пытаться укрепить преимущество. Иногда казалось, что минимальная победа вполне устраивала "без пяти минут чемпиона".

Внес свои коррективы и сильный ливень, который начался в середине второго тайма. Причем дождь мешал не только футболистам, но и телетранслятору. Несколько раз картинка просто перерывалась (подобные вещи были и вчера во время игры "Заря" - "Динамо"). В этот отрезок активнее смотрелся именно "Колос". Наиболее реальный шанс для взятия ворот имел Богданов, но с его ударом справился Трубин. Молодой голкипер провел очень достойный матч, несколько раз выручив команду. Вполне вероятно, что у Пятова растет хороший сменщик (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).

В концовке игры моментов, которые заслуживали внимание зрителя, не было. Волынец в добавленное время даже пришел на подачу углового, но это ни к чему не привело. Подводя итоги, можно отметить, что подопечные Каштру не потратили много сил в матче 26-го тура, но все равно добился победы. Возможно не хватало Маркоса Антонио, которого уже сейчас можно считать футболистом основного состава. Уже в следующем туре у "горняков" будет шанс оформить досрочное чемпионство, которое для них станет четвертым подряд.

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Владимир Коротин (Киев), Виталий Скобля (Киев)

Колос - Шахтер 0:1

Гол: Жуниор Мораес 49

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Денис Антюх 61), Евгений Смирный (Денис Костышин 75), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Владислав Емец, Олег Ильин (Мамаду Ламин Данфа 75), Арни Вильхамссон (Евгений Морозко 52), Евгений Ефремов, Андрей Богданов

Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 78), Марлос (Виктор Коваленко 78), Евгений Коноплянка (Манор Соломон 61), Алан Патрик (Тете 84), Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Сергей Болбат 78), Додо

Предупреждения: Олег Ильин 56 - Алан Патрик 84