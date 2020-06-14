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Колос - Шахтер 0:1. Победа без особых усилий

Премьер-лига
(4 голосов)

Очередные три очка "горняков"

Колос - Шахтер 0:1. Победа без особых усилий
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Место травмированного Исмаили занял другой бразилец - Сиприано. 19-летний футболист уже несколько раз выходил на левом фланге обороны, но теперь его игровое время будет расти в геометрической прогрессии. Из интересного также отметим появление в старте Трубина, который оставляет Пятова второй раз подряд на скамейке запасных. Слева появился Евгений Коноплянка (забегая наперед - очередное невзрачное выступление вингера). Стартовая обойма "Колоса" читалась полностью, Костышин вышел с проверенной схемой и лучшими футболистами.

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Весь первый тайм можно описать одним предложением - "Шахтер" не спешил атаковать, хозяева всеми силами оборонялись". У них это получалось неплохо, чему свидетельствует минимальное количество моментов у фаворита. На третьей минуте неплохо выстрелил Патрик с левой ногы - Волынец, не без проблем, перевел мяч на угловой. "Колос" ответил стандартом, который ударом завершал Лысенко. Но Трубин не дремал и сумел справиться с опасностью.

Ключевой же момент первой 45-минутке случился в самом её конце. "Шахтер" немного прибавил в скорости и стал серьезно нагнетать возле штрафной соперника. Тайсон отличной передачей вывел Мораеса на свидание с голкипером, после столкновения с которым бразилец упал. Решение бокового - офсайд. Но на повторе четко видно, что "вне игры" в этом эпизоде не было и близко (задержался Гавриш) и "горняки" должны были получить право на пенальти. Как бы там ни было, в скором времени арбитр отправил команды отдыхать.

Второй тайм начался с забитого гола. После подачи углового Степаненко пробил в перекладину, а после "Колосу" удалось "потушить пожар" в своей штрафной. Однако практически сразу Сиприано отобрал мяч в центре поля (хозяева намекали на возможное нарушение), круглый достался Марлосу и правый вингер вывел Мораеса один на один. Форварду хватило одного касания, чтобы идеально перекинуть вратаря - 0:1. Настоящий мастер!

Пропущенный гол вынуждал "Колос" играть более активно, так как в обороне сидеть уже было глупо. С другой стороны, атакующий футбол давал бы "Шахтеру" больше пространства, которое быстрые бразильцы умеют использовать. Однако "горняки" совсем не стремились включать большие скорости или пытаться укрепить преимущество. Иногда казалось, что минимальная победа вполне устраивала "без пяти минут чемпиона".

Внес свои коррективы и сильный ливень, который начался в середине второго тайма. Причем дождь мешал не только футболистам, но и телетранслятору. Несколько раз картинка просто перерывалась (подобные вещи были и вчера во время игры "Заря" - "Динамо"). В этот отрезок активнее смотрелся именно "Колос". Наиболее реальный шанс для взятия ворот имел Богданов, но с его ударом справился Трубин. Молодой голкипер провел очень достойный матч, несколько раз выручив команду. Вполне вероятно, что у Пятова растет хороший сменщик (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).

В концовке игры моментов, которые заслуживали внимание зрителя, не было. Волынец в добавленное время даже пришел на подачу углового, но это ни к чему не привело. Подводя итоги, можно отметить, что подопечные Каштру не потратили много сил в матче 26-го тура, но все равно добился победы. Возможно не хватало Маркоса Антонио, которого уже сейчас можно считать футболистом основного состава. Уже в следующем туре у "горняков" будет шанс оформить досрочное чемпионство, которое для них станет четвертым подряд.

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Владимир Коротин (Киев), Виталий Скобля (Киев)
Колос - Шахтер 0:1
Гол: Жуниор Мораес 49
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Денис Антюх 61), Евгений Смирный (Денис Костышин 75), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Владислав Емец, Олег Ильин (Мамаду Ламин Данфа 75), Арни Вильхамссон (Евгений Морозко 52), Евгений Ефремов, Андрей Богданов
Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 78), Марлос (Виктор Коваленко 78), Евгений Коноплянка (Манор Соломон 61), Алан Патрик (Тете 84), Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Сергей Болбат 78), Додо
Предупреждения: Олег Ильин 56 - Алан Патрик 84

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Колос (Ковалевка)
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Комментарии (16)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2020 в 19:20
вот почему вакулу в таких матчах на наигрывать?
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scorpius (Ck)
14.06.2020 в 19:23
Ни в коем случае. Когда вся команда не горит желанием играть как сегодня, то одному проявить себя почти нереально, а вероятность ошибиться и попасть в опалу возрастает втройне.
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2020 в 19:27
а когда ему проявлять себя, если не в таких матчах? вероятность ошибиться тем будет выше, чем сильнее соперник!
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scorpius (Ck)
14.06.2020 в 19:25
Тем более там и без Вакулы очередь желающих выйти на замену.
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scorpius (Ck)
14.06.2020 в 19:11
На минималках. Хорошо, что успели забить до ливня, а то воообще бы бросили играть. Колос удивил настроем, как-будто им в этой игре что-то было надо. Коно в очередной раз подтвердил свой статус балласта в команде, Сиприано сырой, без Исмы будет тяжко.
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0
0
аалекс ( Крым)
14.06.2020 в 19:08
Шахтер с заслуженной победой. Пятову будет хорошая замена.За еврокубки страшновато, если даже Колос создал горнякам немало проблем в обороне. Ждем главный матч дня.
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-2
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tolina-ystas (Краматорск)
14.06.2020 в 19:06
При имеющем место результате в таблице сложно придумать мотивацию для Шахтёра,поэтому игра далека от реальных возможностей.Пара первых игр после паузы соскучились за игрой да и раздражитель был другой.Сейчас главное для команды,что бы рпоцесс безмотивных матчей был управляемым.
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-2
Геродот (Винница)
14.06.2020 в 19:05
Абсолютно нудная игра Шахтера в первом тайме, чего я и ожидал, когда увидел состав на игру. На левом фланге, который всегда был движком атак Шахтера, вместо травмированного Исмаили появился Сиприано, игру которого, кроме как недоразумением никак не назовешь. А в придачу ему там появился Коноплянка, появление которого в Шахтере все болелы по-моему давно признали как явно провальный трансфер. Первый постоянно в лучшем стиле Бутка, дойдя до штрафной, сразу пасовал назад, а Коноплянка никак не мог найти взаимопонимания с партнерами. В результате левый фланг никакой остроты для ворот Колоса не создал. Активнее выглядел на правом фланге Додо, но создать голевых моментов не сумел. Лидеры Шахтера отрезками заводились, но за весь тайм нанесли всего один удар в створ ворот. В перерыве, видимо получив бамбулей, забегали во втором тайме, и сразу же в начале второго тайма забили гол. А далее играли по счету. Замены игру не усилили. Колос можно похвалить за настойчивость, команда старалась, нанесли в створ ворот 5 ударов против 3 у Шахтера, но во втором тайме подсели и счет не сравняли. Итог – тренировочный матч, 3 очка в копилке, и еще один шаг к чемпионству.
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Plagin (Prad)
14.06.2020 в 19:13
Тебе конспекты писать нужно.)
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Эйфоретик
14.06.2020 в 19:01
Хороший товарнячок-договорнячок.Одна жетая карточка за игру,видно хотел "Колос" победить.Костицын редкий идиот,3-ю игру подряд ставит "никакущего" Вильямсона.Ну жесть.А ШД молодцы что набивают рекорд Мораесу.Коноплянку пора в Ильичёвец,очень жаль что перед Евро 2020 у нас пропал это игрок.СЛАВА НАЦИИ!!!
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-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2020 в 19:00
игра была ниачём
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2020 в 18:59
ода, шо там с 3:3? скока поднял?)))
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
14.06.2020 в 19:25
Наш доминиканский корреспондент извиняется. Говорит, Суркис все испортил.
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.06.2020 в 19:29
аргумент
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
14.06.2020 в 18:59
С победой, кротобратия!
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+5
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
14.06.2020 в 19:29
С победой, брат!
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