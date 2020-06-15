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  4. Леоненко: Ошибки арбитра - не дал пенальти, не удалил Кендзеру. Слава богу заметил, как Сидорчуку ногу едва не оторвали
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Леоненко: Ошибки арбитра - не дал пенальти, не удалил Кендзеру. Слава богу заметил, как Сидорчуку ногу едва не оторвали

Премьер-лига
(1 голосов)

После матча много нареканий по судейству

Леоненко: Ошибки арбитра - не дал пенальти, не удалил Кендзеру. Слава богу заметил, как Сидорчуку ногу едва не оторвали
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался относительно матча 26-го тура УПЛ "Заря" – "Динамо" 1:3.

"Ошибки арбитра Балакина: не дал пенальти, не удалил Кендзеру. Слава богу, что заметил, как Сидорчуку ногу едва не оторвали.

Юрченко, который пробил в перекладину, заставил Алексея Михайличенко сделать тройную замену. Это стало решающим фактором победы киевлян.

"Динамо" до 60-й минуты вообще не было, а иногда казалось, что киевляне в меньшинстве играют. "Заря" здорово контролировала мяч. Я не понимаю Геллера, если он распустит эту команду", - закончил Леоненко.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Леоненко Динамо (Киев) Николай Балакин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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мы за динамо (киев)
15.06.2020 в 22:40
для придання побрехенькі про пеналь та видалення кенжори леон приправив цю побрехеньку очевидним правдивим фактом, нанесенням травми сидорчуку. на виході таке собі кротогі@но в акуратненькій обгортці. вітя росте.
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
15.06.2020 в 21:58
Шакал плешивый...Какое пенальти, сходи к окулисту...
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0
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
15.06.2020 в 23:02
Да, ведь рукой можно останавливать мяч
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0


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