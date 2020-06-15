Леоненко: Ошибки арбитра - не дал пенальти, не удалил Кендзеру. Слава богу заметил, как Сидорчуку ногу едва не оторвали

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказался относительно матча 26-го тура УПЛ "Заря" – "Динамо" 1:3.

"Ошибки арбитра Балакина: не дал пенальти, не удалил Кендзеру. Слава богу, что заметил, как Сидорчуку ногу едва не оторвали.

Юрченко, который пробил в перекладину, заставил Алексея Михайличенко сделать тройную замену. Это стало решающим фактором победы киевлян.

"Динамо" до 60-й минуты вообще не было, а иногда казалось, что киевляне в меньшинстве играют. "Заря" здорово контролировала мяч. Я не понимаю Геллера, если он распустит эту команду", - закончил Леоненко.