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27 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание матчей ближайшего тура
Уже на ближайших выходных состоится 27-й тур УПЛ.
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
19 июня, пятница
"Мариуполь" – "Львов" (17:00, Футбол 1)
"Ворскла" – "Днепр-1" (19:00, Футбол 1)
20 июня, суббота
"Шахтер" – "Александрия" (19:30, Футбол 2)
21 июня, воскресенье
"Карпаты" – "Олимпик" (17:00, УНИАН)
"Десна" – "Заря" (19:30, УНИАН)
22 июня, понедельник
"Динамо" – "Колос" (19:30, УНИАН)
Также отметим, что матчи, "Карпаты" – "Олимпик", "Десна" – "Заря" и "Динамо" – "Колос" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.