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Защитник Зари рассказал о Шабанове, Кадаре и выделил Чеберко с Фаворовым
Лучшие защитники
Фланговый защитник "Зари" Александр Тымчик, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", вспомнил, как заключил контракт с агентством Вадима Шаблия.
Когда я пришел в "Динамо", у меня не было агента. Я стал играть в U-19 и ребята начали советовать Шаблия, мол, он неплохой агент - а для Украины вообще хороший. Его компания вышла на меня, мы обсудили детали, и вот уже 4 года сотрудничаем.
Александра попросили сравнить центрбэка "Динамо" Артема Шабанова с венгром Тамашем Кадаром, который недавно перешел в клуб из Китая.
На одном уровне. В обоих хорошая левая нога. Два хороших квалифицированных футболиста.
Лучшим центральным защитником в украинском чемпионате Тымчик считает Евгения Чеберко.
Это если не учитывать киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
А среди игроков своего амплуа отмечает Дениса Фаворова из "Десны".
Он уже очень опытный, не теряет мячи в простых ситуациях. Хороший игрок.
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