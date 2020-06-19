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Защитник Зари рассказал о Шабанове, Кадаре и выделил Чеберко с Фаворовым

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Лучшие защитники

Защитник Зари рассказал о Шабанове, Кадаре и выделил Чеберко с Фаворовым
Новина українською

Фланговый защитник "Зари" Александр Тымчик, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", вспомнил, как заключил контракт с агентством Вадима Шаблия.

Когда я пришел в "Динамо", у меня не было агента. Я стал играть в U-19 и ребята начали советовать Шаблия, мол, он неплохой агент - а для Украины вообще хороший. Его компания вышла на меня, мы обсудили детали, и вот уже 4 года сотрудничаем.

Александра попросили сравнить центрбэка "Динамо" Артема Шабанова с венгром Тамашем Кадаром, который недавно перешел в клуб из Китая.

На одном уровне. В обоих хорошая левая нога. Два хороших квалифицированных футболиста.

Лучшим центральным защитником в украинском чемпионате Тымчик считает Евгения Чеберко.

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Это если не учитывать киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

А среди игроков своего амплуа отмечает Дениса Фаворова из "Десны".

Он уже очень опытный, не теряет мячи в простых ситуациях. Хороший игрок.

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В статье: Заря (Луганск) Вадим Шаблий Артем Шабанов Денис Фаворов Александр Тымчик Тамаш Кадар Евгений Чеберко
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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