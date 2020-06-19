Бабич: Львов не ожидал, что мы будем играть этой тактикой

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич на послематчевой пресс-конференции подвел итог поединка 27-го утра УПЛ с "Львовом" (3:0).

"Счет 3:0. Счет, который позволяет спокойно играть, но могу сказать, что моментами была равная игра. Мы учитывали сильные стороны соперника, и у нас получилось его переиграть тактически. Я благодарен ребятам, что они выполнили наши требования.

Мы потратили в этом матче много сил, но с положительным результатом восстанавливаться намного легче. Теперь мы с хорошим настроением будем готовиться к кубковой игре с "Ворсклой".

Мы не должны были разделять сегодняшний матч и Кубок, отдали все силы. Но у нас есть план подготовки к Полтаве, так что думаю, мы восстановимся. Психологическое состояние после победы приподнятое, и с такими эмоциями легче восстанавливаться.

Сегодня нам надо было тактически переиграть соперника, мы где-то перестроились. Думаю, соперник не ожидал, что мы будем играть этой тактикой, которую мы меняли по ходу игры (во втором тайме). Я доволен, как ребята отработали, что мы можем использовать две схемы, которые приносят результат, и что сами ребята понимают, что это дает толчок для развития игроков.

Оценить Фомина? Ну, если человек два гола забивает, какие могут быть вопросы. Он профессионал, опытный нападающий. Он проделал сегодня такой объем работы, которому могут позавидовать даже молодые футболисты. Мы его даже не меняли до конца матча, чтобы посмотреть, насколько его хватит и в знак благодарности. Я доволен Фоминым, как и всей командой. Не всегда у нас удается забивать 2-3 мяча, так что сегодня мы сделали шаг вперед.

Также отдельно хотел бы поблагодарить работников стадиона, которые без системы автоматического полива при такой погоде делают нам быстрый полив, быстрый газон. Эта победа также благодаря им", - сказал Бабич.