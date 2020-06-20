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Александр Денисов: Если Ворсклу не устраивают ТВ доходы, то это их проблема

Премьер-лига
(2 голосов)

Споры о возможной смене транслятора продолжаются

Александр Денисов: Если Ворсклу не устраивают ТВ доходы, то это их проблема
Новина українською

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов отреагировал на слова вице-президента "Ворсклы" Олега Лысака о возможной смене телетранслятора.

  1. Читайте такжеВице-президент Ворсклы: Хочется посмотреть, что бы клуб мог иметь, если бы был другой транслятор

"Прочитал высказывания господина Лысака относительно недовольства уровнем ТВ-доходов и потенциальной смены телетранслятора. Хочется сказать вице-президенту "Ворсклы", что эти заявления выглядят крайне странно.

Для начала, пусть Лысак посмотрит в документы. Там он с удивлением обнаружит, что, начиная с сезона 2019/2020 у "Ворсклы" нет прямого контракта с телетранслятором. Контракт на медиаправа у "Ворсклы" с премьер-лигой.

Поэтому если Лысак хочет что-то революционно менять в жизни "Ворсклы", то он может поменять не телетранслятора, а лигу.

А если господин Лысак недоволен доходами, то причину он может найти, посмотрев в зеркало. Контракт "Ворсклы" с УПЛ подписан по такой же схеме, как и ранее подписывался с телеканалом "Футбол": чем выше место занимает команда, тем больше денег она получает.

Вопрос комплектования команды и ее спортивных достижений, в том числе ответственность менеджера Лысака.

Не помню возмущений со стороны Лысака в сторону телеканалов "Футбол", когда "Ворскла" занимала место в первой шестерке, получая по спортивному принципу доходы от телеканалов "Футболов" значительно выше других", – написал Денисов в Фейсбуке.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Денисов
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Комментарии (12)
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kotyara (Одесса)
20.06.2020 в 16:02
"Футболы" - зажравшиеся добмабве. Мой транслятор не смог договорится с ними и из пакета IP-TV исчезли Ф-1 и Ф-2. Теперь они предлагаются отдельно типа HD-Футбол за 50 грн в месяц. Принципиально не буду подписываться. Проживу без самодовольной пики Пенисова и алкаша Леона.
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 15:56
Плюсы платят ровно в ТРИ раза больше....А хозяин "Великого шахтьора", оборзевший, самовлюбленный попугай-нарцисс Пенисов пусть транслирует двусторонки мариуполь-шахтьор...
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0
0
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 15:37
Ну не могут быть доходы от трансляций одинаковыми у первой и последней команд чемпионата. Точно такая ситуация и на плюсах. Кто выше тот получает больше.
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0
-1
avatar
anonimus (Київ)
20.06.2020 в 15:26
Це і є "єдиний пул". І крім того цікаво, звідки знає деталі контракту Ворскли з УПЛ пенісов?
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0
-2
Djibouti (Djibouti)
20.06.2020 в 15:25
Платный футбол, в наши дни, нормальное явление
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0
-2
geravit93 (Чернигов)
20.06.2020 в 14:20
С какого перепугу украинцы должны платить за свой Украинский футбол? Хотите платные футбольные каналы - показывайте иностранные чемпионаты. А наш футбол должен быть на общедоступном канале.
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+3
-1
Просто football фан (Рівне)
20.06.2020 в 15:02
Що означає свій? Вболівальники є співвласниками клубів? Чому хтось повинен отримувати перегляд футболу на халяву? Потім ми ж самі жаліємось, що клуби дно на євроарені, або коли вони зникають, як тільки якомусь олігарху цей клуб стає більше не цікавий. Клуб повинен бути самоокупним, і в цивілізованому світі, бабки від телеправ - суттєва стаття доходів. Це, до речі, стосується і квитків. На стадіони теж безплатно проходити? Ви, як ідете в кінотеатр не кажете на касі, чого це я маю платити за свій, український дубляж. От якби мовою оригіналу показували... На тих же футболах показується не тільки УПЛ. І якщо вже зовсім скрута з грошима, як багато хто писав і тут зокрема, ну скиньтесь з друзями, умовно, по 20 грн і дивіться на 5 дивайсах, чи скількох там можна....
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+1
-2
geravit93 (Чернигов)
20.06.2020 в 15:23
Чтобы клубы получали доход от продажи телеправ, чемпионат должен быть на высоком уровне. Тогда его можно продавать заграницу и получать за это деньги, как и было в нашей стране до 2014. Но для своей аудитории он должен оставаться бесплатным, как и в большинстве европейских странах.Иначе получается что в Европе не хотят платить нашей УПЛ за игры Олимпик - Львов, так нужно стягивать бабки с нашего населения, у которого средний доход 4200.
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
20.06.2020 в 15:30
Это пардон в какой стране национальные чемпы можно бесплатно смотреть??
+1
-2
Просто football фан (Рівне)
20.06.2020 в 15:40
Частково згідний. Просто все взаємопов'язано. Нема цікавості вболівальників до футболу в нашій країні, то чому його купуватиме ЄС? Умовному німцю, по.. на УПЛ і навіть на Серію А, чи Лігу 1. Він дивиться свою Бундеслігу ну і можливо суперматчі з топ 5 типу дербі манчестера, Реал - Барса і т.д. Чесно кажучи, і мені як вболівальнику всеодно як там рубиться Мальорка - Легенес, чи Уотфорд - Лестер.Зате свої Ворскла - Дніпро-1, Маріуполь - Львів я дивився, як і всі матчі УПЛ після карантину. Тому вважаю, що платне тв - це апріорі повинне бути, для розвитку вітчизняного футболу також.А на рахунок 4200, мені здається ви трошки перебільшуєте... 100 грн в місяць це не великі гроші. Особливо якщо Ви регулярно дивитесь матчі.
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 13:13
Если не все легли под ахметовский пул, то это ваши проблемы.
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+6
-1
ysebe1970 (Бровары)
20.06.2020 в 13:22
Согласен .. И он хочет единый пул..
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+4
0


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