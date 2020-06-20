Александр Денисов: Если Ворсклу не устраивают ТВ доходы, то это их проблема

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов отреагировал на слова вице-президента "Ворсклы" Олега Лысака о возможной смене телетранслятора.

"Прочитал высказывания господина Лысака относительно недовольства уровнем ТВ-доходов и потенциальной смены телетранслятора. Хочется сказать вице-президенту "Ворсклы", что эти заявления выглядят крайне странно.

Для начала, пусть Лысак посмотрит в документы. Там он с удивлением обнаружит, что, начиная с сезона 2019/2020 у "Ворсклы" нет прямого контракта с телетранслятором. Контракт на медиаправа у "Ворсклы" с премьер-лигой.

Поэтому если Лысак хочет что-то революционно менять в жизни "Ворсклы", то он может поменять не телетранслятора, а лигу.

А если господин Лысак недоволен доходами, то причину он может найти, посмотрев в зеркало. Контракт "Ворсклы" с УПЛ подписан по такой же схеме, как и ранее подписывался с телеканалом "Футбол": чем выше место занимает команда, тем больше денег она получает.

Вопрос комплектования команды и ее спортивных достижений, в том числе ответственность менеджера Лысака.

Не помню возмущений со стороны Лысака в сторону телеканалов "Футбол", когда "Ворскла" занимала место в первой шестерке, получая по спортивному принципу доходы от телеканалов "Футболов" значительно выше других", – написал Денисов в Фейсбуке.