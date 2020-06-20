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Шендрик сбил Мораеса, Тайсон уверенно реализовал пенальти. ВИДЕО
Видео с назначением 11-метрового в матче "Шахтер" - "Александрия"
В поединке 27-го тура УПЛ на НСК "Олимпийский" "Шахтер" принимает "Александрию".
Счет в матче открыл полузащитник "горняков" Тайсон - бразилец реализовал пенальти на 13-й минуте встречи.
Но более интересен сам эпизод с назначением 11-метрового минутой ранее. Защитник "Александрии" Шендрик завалил Мораеса на грани со своей штрафной. Арбитр встречи дал Антону желтую карточку и назначил пенальти.
Вашему вниманию видео эпизода
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Комментарии (7)
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alex.belogubko (одесса)
20.06.2020 в 22:17
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aleksandrdre (Краматорск)
20.06.2020 в 22:17
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СашаXM (Хмельницкий)
20.06.2020 в 22:03
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Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 20:40
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aleksandrdre (Краматорск)
20.06.2020 в 21:35
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schabay (Краснодон)
20.06.2020 в 21:41
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СашаXM (Хмельницкий)
20.06.2020 в 22:04
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