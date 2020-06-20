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Шендрик сбил Мораеса, Тайсон уверенно реализовал пенальти. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Видео с назначением 11-метрового в матче "Шахтер" - "Александрия"

Шендрик сбил Мораеса, Тайсон уверенно реализовал пенальти. ВИДЕО
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В поединке 27-го тура УПЛ на НСК "Олимпийский" "Шахтер" принимает "Александрию".

Счет в матче открыл полузащитник "горняков" Тайсон - бразилец реализовал пенальти на 13-й минуте встречи.

Но более интересен сам эпизод с назначением 11-метрового минутой ранее. Защитник "Александрии" Шендрик завалил Мораеса на грани со своей штрафной. Арбитр встречи дал Антону желтую карточку и назначил пенальти.

Вашему вниманию видео эпизода

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В статье: Тайсон Антон Шендрик Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ Жуниор Мораес
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Комментарии (7)
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alex.belogubko (одесса)
20.06.2020 в 22:17
в ШД сильно много финтят не бьют по воротам хотят завести мяч в ЕК так не пройдёт это не дворовой УПЛ а Каштру слабый долго не протянет
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0
0
aleksandrdre (Краматорск)
20.06.2020 в 22:17
читаю и удивляюсь .человек (видимо с шорами на газах пишет что в ЛЧ и в ЛЕ ШАХТЕР дно . тогда родной обоснуй кем в последние годы является ваш любимый суркис -клаб в европейских кубках?а Шахтеру в нашем чемпе помощь судей и не нужна они играют с таким запасом каждый мачт что вашему дрынамо такой уровень и не снился в последние лет пять
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0
0
СашаXM (Хмельницкий)
20.06.2020 в 22:03
какой пеналь альо??? куда наш чемп катится (((( как стали кроты у власти так крутят хз как .... удачи в ле
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+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 20:40
Судьи,как обычно.тащат землероек за уши....БЕСПРЕДЕЛ !!!!
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+6
-1
aleksandrdre (Краматорск)
20.06.2020 в 21:35
куда? куда можно тащить выше первого места?ты снова под барбитуратом?)))
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+1
-4
schabay (Краснодон)
20.06.2020 в 21:41
Он под простоквашей из обрата - брррр (на больше не заработал...) - слабый троль...
+1
-4
СашаXM (Хмельницкий)
20.06.2020 в 22:04
какая разница куда тящить дальше? и так кроты ниже плинтуса упали ст аким судейством в ЧУ а на ЛЧ ЛЕ они дно, откуда??
+1
-1


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