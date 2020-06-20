Шендрик сбил Мораеса, Тайсон уверенно реализовал пенальти. ВИДЕО

читаю и удивляюсь .человек (видимо с шорами на газах пишет что в ЛЧ и в ЛЕ ШАХТЕР дно . тогда родной обоснуй кем в последние годы является ваш любимый суркис -клаб в европейских кубках?а Шахтеру в нашем чемпе помощь судей и не нужна они играют с таким запасом каждый мачт что вашему дрынамо такой уровень и не снился в последние лет пять