Два фаната Зари арендовали автокран, чтобы посмотреть матч с Десной

В матче 27-го тура УПЛ "Заря" на выезде обыграла "Десну" 2:1.

Логично, что зрителей на трибунах во время матча не было, из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Но два болельщика луганской команды нашли изящный способ посмотреть матч любимой команды - двое мужчин арендовали автокран, чтобы следить за поединком вживую.

"Заря" на своей странице в Facebook выразила уважение фанатам.