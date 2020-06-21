  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два фаната Зари арендовали автокран, чтобы посмотреть матч с Десной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два фаната Зари арендовали автокран, чтобы посмотреть матч с Десной

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганский клуб выразил респект болельщикам

Два фаната Зари арендовали автокран, чтобы посмотреть матч с Десной
Новина українською

В матче 27-го тура УПЛ "Заря" на выезде обыграла "Десну" 2:1.

Логично, что зрителей на трибунах во время матча не было, из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Но два болельщика луганской команды нашли изящный способ посмотреть матч любимой команды - двое мужчин арендовали автокран, чтобы следить за поединком вживую.

"Заря" на своей странице в Facebook выразила уважение фанатам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...