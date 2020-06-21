Премьер-лига
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Два фаната Зари арендовали автокран, чтобы посмотреть матч с Десной
Луганский клуб выразил респект болельщикам
В матче 27-го тура УПЛ "Заря" на выезде обыграла "Десну" 2:1.
Логично, что зрителей на трибунах во время матча не было, из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса.
Но два болельщика луганской команды нашли изящный способ посмотреть матч любимой команды - двое мужчин арендовали автокран, чтобы следить за поединком вживую.
"Заря" на своей странице в Facebook выразила уважение фанатам.
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