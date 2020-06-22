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Мирча Луческу выбирает между двумя клубами
Варианты возобновления тренерской карьеры
У наставника донецкого "Шахтера" 2004-2016 годов румына Мирчи Луческу есть два предложения о работе в клубе.
Первый вариант - это швейцарский "Сьон". Там в приезде румынского специалиста заинтересован президент клуба. Он готов платить экс-тренеру "Шахтера" миллион евро зарплаты, а инвестор готов предоставить свободу в трансферах, но взамен требует победы в Кубке Швейцарии (сейчас "Сьон" - в четвертьфинале).
Кроме Швейцарии у Мирчи Луческу есть предложение от клуба из Объединенных Арабских Эмиратов, но он не доволен финансовым предложением.
"Я не подтверждаю эту информацию, но и не отрицаю. Я не мог покинуть страну из-за карантина. Но теперь он ослаблен. Посмотрим. Сейчас я в Бухаресте, гуляю и наслаждаюсь жизнью", - сказал Луческу, которого цитирует Ziare.com.
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