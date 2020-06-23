Миколенко: Скоро будем играть по баскетбольным правилам, когда любое касание – это фол

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от поединка 27-го тура УПЛ с "Колосом" (2:1).

- Лично у меня осадок от нашей игры остался. Но главное, что мы выиграли и заработали три очка, которые для нас сейчас очень важны. Не люблю обсуждать судейство, но, то, что делал арбитр с ВАР… В нашу сторону поставил пенальти, потому что я, якобы сфолил, но там фола и близко не было! Меня этот пенальти немного психологически надломил. После него было сложно нормально продолжать игру. Если в чемпионате Украины внедряют ВАР, нужно нормально моменты рассматривать, а то скоро будем играть по баскетбольным правилам, согласно которым любое касание – это фол.

И в их сторону решение с одиннадцатиметровым ударом было, мягко сказать, странным. Вербич сам подошел к арбитру и сказал, что там пенальти не было, что против него правила не нарушали, и ВАР можно не смотреть, а судья его просто отогнал, для меня это необъяснимо.

- Постоянные остановки игры раздражали?

- По пять-шесть минут просто стоять и ждать, пока он посмотрит повтор и примет решение, любого футболиста, как минимум, напрягает.

- "Динамо" хорошо провело два предыдущих матча, но в поединке с "Колосом" игра команды была не столь убедительно, с чем это связано?

- Не могу сказать, что что-то пошло не по нашему сценарию. Мы неплохо начали – у "Колоса" почти не было моментов. Потом начались стандарты, непонятные штрафные удары, которые мы зарабатывали поблизости своих ворот. Наверное, это немного надломило нас, и мы начали нервничать. Кроме того, мы старались быстро забить мяч, и когда отбирали его, бежали в атаку без какого-либо контроля. В итоге получились "качели". "Колос" в этом плане лучше контролировал мяч, и когда его отбирал у нас, не всегда выбегал в контратаку.

- Наверное, легче стало уже после удаления в составе соперника?

- Конечно, играть было легче, поскольку у нас на одного игрока больше. Но лично мне при счете 1:1 легче не было из-за постоянных остановок для просмотра ВАРа, которые меня расстраивали, ведь было невозможно нормально играть. Мы пять минут играли, потом шесть минут смотрели ВАР.

- Победный мяч Де Пена забил уже в концовке матча, до этого игра была нервной и напряженной?

- Ну, конечно! Я был уверен, что мы победим. Тем более в большинстве, но ничейный счет заставлял немного понервничать.

- Какое впечатление на вас произвел "Колос"? Это сильный соперник?

- Могу сказать, что эта команда однозначно достойна первой шестерки, она очень хорошо оборонялась, и атаки у них были достаточно перспективные. Они целенаправленно готовились к поединку с нами и достойно себя проявили в этой игре. Одним словом, молодцы.

- У вас будет достаточно времени на подготовку к следующему сопернику – черниговской "Десне", поскольку вы будете работать в недельном цикле. Уже думали об этом поединке?

- Мы смотрели их прошлый матч с "Зарей". "Десна" борется за медали и очень хорошо выглядит в играх, как и "Заря" и все остальные команды в первой шестерке. Словом, боевитая, хорошая команда. Чувствую, что и мы уже провели достаточно игрового времени, и в матчах становится намного легче работать на полной скорости.