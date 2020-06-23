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Киевский суперсаб: выходя на замену, де Пена забивает в третьем матче УПЛ подряд

Премьер-лига
(1 голосов)

Карлос в этом сезоне показывает очень неплохую игру

Киевский суперсаб: выходя на замену, де Пена забивает в третьем матче УПЛ подряд
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Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена, который вышел на замену в матче 27-го тура УПЛ с "Колосом", не ушел с поля без забитого гола – уругваец забил победный гол с пенальти, который сам же и заработал.

Интересно, что Карлос, выходя на замену по ходу матча, забивает уже в третьем матче УПЛ подряд - туром ранее южноамериканец забил в ворота "Зари" на выезде (также победный мяч), а до этого закрепил перевес в матче с "Александрией".

В целом же, гол де Пены в поединке с "Колосом" стал для динамовцев 9-м в этом турнире на счету футболистов, вышедших на замену.

Голы игроков "Динамо", которые выходили на замену в нынешнем сезоне УПЛ:

Беньямин Вербич, Карлос де Пена - по 3

Виктор Цыганков - 2

Артем Беседин - 1

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Карлос де Пена
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Источник:
ФК Динамо

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