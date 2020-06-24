Премьер-лига
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Лидер и лучший бомбардир Карпат покинул команду
У Егора Назарины закончился срок аренды
Один из лидеров "Карпат", 22-летний полузащитник Егор Назарина покидает команду.
У игрока закончился срок аренды и Егор возвращается в бельгийский "Антверпен".
Напомним, что Назарина пополнил состав "зелено-белых" в начале сентября прошлого года, и за это время стал лучшим бомбардиром команды в сезоне (16 матчей, 5 голов).
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Источник:ФК Карпаты
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