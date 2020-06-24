Лидер и лучший бомбардир Карпат покинул команду

Один из лидеров "Карпат", 22-летний полузащитник Егор Назарина покидает команду.

У игрока закончился срок аренды и Егор возвращается в бельгийский "Антверпен".

Напомним, что Назарина пополнил состав "зелено-белых" в начале сентября прошлого года, и за это время стал лучшим бомбардиром команды в сезоне (16 матчей, 5 голов).