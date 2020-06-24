Колос просматривает конголезского защитника украинского происхождения

Конголезский защитник украинского происхождения Владис-Эммерсон Иллой-Айет в ближайшее время может стать игроком "Колоса".

На данный момент 24-летний уроженец Одессы тренируется в составе клуба из Ковалевки. Решение о подписании возможного контракта тренерский штаб примет после просмотра возможностей игрока.

Отметим, что Эммерсон ранее играл в Украине за "Черноморец", "Карпаты", "Ниву" (Тернополь), "Олимпик" и донецкий "Металлург". После этого защитник выступал за датский "Вайле" и российский "Армавир".

Интересно, что парень играл в юношеской сборной Украины U-17 и даже вызывался в молодежку U-21, однако дальше этого дело не пошло.

В итоге, в 2017 году Иллой-Айет дебютировал в национальной сборной Республики Конго и даже забил в дебютном поединке гол, который, впрочем, остаётся единственным его матчем за национальную сборную страны.