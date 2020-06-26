Капитан Десны сравнил матчи с Александрией и Зарей

Защитник правого фланга и капитан "Десны" Денис Фаворов дал оценку своей и командной игре в матче 27 тура УПЛ с "Зарей" (1:2) и рассказал о предстоящем поединке 28 тура с "Динамо", который команда Александра Рябоконя проведет в воскресенье, 28 июня (начало игры - в 19:30).

- Вы стали автором рекорда УПЛ: Ваш пенальти, который Вы забили 90+8 минуте матча с "Зарей", он стал самым поздним в истории Премьер-Лиги. Что для Вас значит этот рекорд?

- Ничего. Даже не слышал об этом.

- Как оцениваете свою игру и игру команды в матча с "Зарей"? Что не получилось?

- Это один из худших моих матчей в сезоне. Откровенно говоря, допустил ошибку [в эпизоде ​​с первым голом луганчан]. По игре команды, думаю, было заметно, что нам не удался первый тайм, и второй ...Соперник нас полностью переиграл. Будет теория, все разберем и будем двигаться дальше. Вся борьба еще впереди.

- Теперь отрыв "Динамо" от "Десны" составляет 6 очков. Реально догнать киевлян, или они уже слишком далеко?

- Нам не стоит смотреть на "Динамо" (Киев) или еще кого-то. У нас есть 5 матчей, которые нам просто нужно провести как можно лучше.

- В последних матчах "Динамо" часто критикуют за игру, однако команда достигает побед. Или уже знаете слабые места киевлян?

- "Динамо" есть "Динамо" - это гранд. Однако слабые места есть у всех команд, и, надеюсь, мы их найдем и верно используем.

- Многие отмечали, что "Десна" в матче с "Александрией" и "Десна" против "Зари" - это как две разные команды. Поэтому 28 июня, в матче с "Динамо", на какую "Десну" ждать болельщикам?

- Не знаю ...вроде футболисты были те же, в тех же футболках. Не видел, чтобы выходил кто-то другой ...Игра на игру не приходится. В Александрие много удавалось, в матче с "Зарей" - почти ничего. Внесем корректировки и будем пытаться достичь максимума.