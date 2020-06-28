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Десна - Динамо: после матча. LIVE

Премьер-лига
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Десна - Динамо: после матча. LIVE
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол представляет импровизированную студию после главного матча 28 тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Десной". Александр Рыженко вместе с экспертами обсудит ход матча, а также работу арбитров на этой встрече. Начало эфира в 21:30.

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В статье: Александр Севидов Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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