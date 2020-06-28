Алексей Михайличенко: В судейской раздевалке было радости не меньше, чем в раздевалке Десны

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после поражения от "Десны" в матче 28-го тура УПЛ.

"Первый тайм получился очень плохим. Было очень много потерь, очень много проиграли единоборств. Самое главное – мы перестали играть в то, что хотели. Было очень много длинных передач.

Да, у нас произошли изменения в составе. Не смог с первых минут выйти Сидорчук, который пропустил около недели, если не больше. Получил травму Миколенко, Попов. Наверное, это в какой-то мере сыграло свою роль. Считаю, этого не должно было быть. Кто бы ни выходил – они должны выполнять то, что запланировано.

Второй тайм был совсем другим. Знали, что "Десна" будет защищаться большим числом игроков, будет рассчитывать на контратаки. Все так и было. У "Десны" было несколько неплохих возможностей для контригры.

К сожалению, мы даже сравняв счет, не смогли удержать этот результат. Для такой игры пропускать два гола после стандартов – очень и очень много. Может, мне показалось, но ребята говорят, что была игра рукой перед назначением углового. Но это дело судей.

По судьям ничего не хочу говорить. Просто немного не понял: проходил мимо судейской раздевалки после матча, там радости и оваций было не меньше, чем в раздевалке "Десны". Вот для меня это вопрос", – рассказал Алексей Михайличенко.