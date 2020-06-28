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Алексей Михайличенко: В судейской раздевалке было радости не меньше, чем в раздевалке Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник киевлян прокомментировал поражение в Чернигове

Алексей Михайличенко: В судейской раздевалке было радости не меньше, чем в раздевалке Десны
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после поражения от "Десны" в матче 28-го тура УПЛ.

"Первый тайм получился очень плохим. Было очень много потерь, очень много проиграли единоборств. Самое главное – мы перестали играть в то, что хотели. Было очень много длинных передач.

Да, у нас произошли изменения в составе. Не смог с первых минут выйти Сидорчук, который пропустил около недели, если не больше. Получил травму Миколенко, Попов. Наверное, это в какой-то мере сыграло свою роль. Считаю, этого не должно было быть. Кто бы ни выходил – они должны выполнять то, что запланировано.

Второй тайм был совсем другим. Знали, что "Десна" будет защищаться большим числом игроков, будет рассчитывать на контратаки. Все так и было. У "Десны" было несколько неплохих возможностей для контригры.

К сожалению, мы даже сравняв счет, не смогли удержать этот результат. Для такой игры пропускать два гола после стандартов – очень и очень много. Может, мне показалось, но ребята говорят, что была игра рукой перед назначением углового. Но это дело судей.

По судьям ничего не хочу говорить. Просто немного не понял: проходил мимо судейской раздевалки после матча, там радости и оваций было не меньше, чем в раздевалке "Десны". Вот для меня это вопрос", – рассказал Алексей Михайличенко.

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В статье: Алексей Михайличенко Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (29)
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Dimka26 (Чернигов)
28.06.2020 в 23:44
Да дай Катюхе порадоваться немного за Десну. Тем более она отсудила неплохо. Я думаю, что все адекватные люди болеют за Десну и Зарю. Это что-то новое, чем смотришь на нулевую команду с былыми заслугами...
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winter (Berlin)
28.06.2020 в 23:43
Навіщо він пішов в тренери ?
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Металлист Харьков
28.06.2020 в 23:41
Мне кажется наоборот - сегодня Катя очень мягко Динамо судила ! Не назначила пенальти в начале за удар по ногам ! Да и вообще многое прощала ! А то что они смеялись в раздевалке - так женщины они такие - им посмеяться - хлебом не корми !
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Металлист Харьков
28.06.2020 в 23:36
Подглядывал в женскую раздевалку ??? Ну и шалун Лёсик !!! )))))
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Spokoyno (Киев)
28.06.2020 в 23:16
Ганебно свою погану працю звалювати на інших... Хоч питання правда формальні були. Перший тайм гравець господарів наскакує на захисника гостей, б'є по м'ячу, падає і просить пенальті... Мозуль призначає корнер. І виграли теж з питанням, а чи справді був той корнер. А раділа суддівська бригада мабуть тому, що нічого "не натворила"... Всі ж розповідали, як столичному клубу знов підсудять... А ОМ слід більше розповідати, як він побудував гру команди? Що знов забила та забила на гру... Почала відбиватися! Невже не зрозуміло, що кращий захист це атака... тримати м'яча на половині суперника! Ну не можливо експериментальним захистом відбиватися майже всю гру. От і вийшло черговий провальний матч "грали добре" тепер вже суддя винен.
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+1
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
28.06.2020 в 23:35
Не надо искать касяки, если игроки Динамо от страха сами себе забивают....
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
28.06.2020 в 23:16
Після таких заяв тренера, я чекаю заяву про відставку. Приймуть суркіси її чи ні, це вже друга справа.
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+3
0
prostors (Вольногорск)
28.06.2020 в 23:16
БЕЗДАРЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+3
0
v.grischuk (Винница)
28.06.2020 в 23:15
Михо - ты Лучший!!!!! Я только за Тебя!!! Без тебя.........Без тебя, все немилое вдруг станет без тебя....
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+1
-1
prostors (Вольногорск)
28.06.2020 в 23:07
Недотренер, в общем хлам.
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+2
0
Referee-12 (Александрия)
28.06.2020 в 23:02
мда, нашёл куда спрыгнуть))))) смешно))))))))
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+5
0
v.grischuk (Винница)
28.06.2020 в 23:01
Они и судьи не могут уже порешать (((
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+1
-2
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simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 22:59
Ну что он несёт... всё хорошо , ситуация ж под контролем. Подумаешь , проиграли ... делов-то ... всё идёт по плану ,а девчонки рады, что отсудили отлично !!!!
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+7
0
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Инспектор ( )
28.06.2020 в 22:56
Надо же быть таким дебилом, судьи не те
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+6
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
28.06.2020 в 22:45
А почему ты не сказал какая радость была в суддейской раздевалке после матча с Колосом?
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+12
0
Григорий Листопадов
28.06.2020 в 22:42
Ребята сказали была рука,в судейской слышен смех,Лёша,смеётся вся футбольная Украина,потому-что имея таких прекрасных игроков,ТЫ не смог сделать КОМАНДУ! Ведь у тебя в "руках" отличные футболисты.Не ищи причины снаружи,то судьи не такие,то в Шахтере много бразильцев,у тебя в команде ребята-золото!
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+14
0
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Mariner888 (Одесса)
28.06.2020 в 23:17
Игорь Михайлович? Сразу не узнал)))А если серьёзно, то по делу
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+3
0
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ПетроФ (Луцьк)
28.06.2020 в 22:42
Судді раділи тому, що матч провели рівно і без помилок. А михайличенко - танцьор без яйців.
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+13
0
vituynia (Черкассы)
28.06.2020 в 22:37
Миха,что ты несёшь, ты же был шикарным футболистом, подай лучше в отставку и не позорься..
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+11
0
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Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 22:42
Вряд ли подаст - он из-под палки назначен. Это когда Игорь Михалыч соизволит - тогда и будет "Прощание славянки"
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+5
0
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agnessy (Черноморск)
28.06.2020 в 22:37
Миха, за Катей подглядывал?
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+14
-1
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simargl (Чернигов)
28.06.2020 в 22:56
Они с Вербичем вдвоём подглядывали... )))
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+6
-1
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Serega1111 (Киев)
28.06.2020 в 22:37
Ну да, ну да. Это сейчас очень важно, чего там девки радовались.. В том что прос.рали равный матч виноваты сами и больше никто. В том что против Десны (и других) получаются все более равные матчи (которые благополучно прос.ираются) - тоже как бы никто кроме игроков и тренера не виноват...
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+8
0
vituynia (Черкассы)
28.06.2020 в 23:08
так вот это и печалит,на пресс-конференции,после бездарно проигранного матча,его почему то беспокоит чего там радуются девки,ну может Катя показала свой новый лифчик и девки прям в восторге, ему то какое дело, лучше бы внятно объяснил почему не получается хоть как то склеить команду,тренер блин...
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+4
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
28.06.2020 в 23:32
Девочки отсудили на ура, Катя могла Вербичу горчичник в первом тайме 100% выписать, а радовались они тому, что проблем с вар не было....
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
28.06.2020 в 22:34
За игру головой*
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0
-2
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таврия19752009 (симферополь)
28.06.2020 в 22:34
О началось .совсем оборзел .судьи тащут Динамо уже очков 10 подарили .то пенальти за игру голов ,то в прошлом матче.а оно ещё и не довольно.если бы не судьи Динамо лесика щас бы на 5-6 место играло
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+11
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
28.06.2020 в 22:32
Дно !!!
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+14
0
Карбид (Ник)
28.06.2020 в 22:56
Куда там, ДНИЩЕЕ!!!
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+7
-1


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