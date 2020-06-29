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Дебютант Карпат отметил главный элемент в игре, который нужно подтянуть для УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Тем, кто выступает в молодежных лигах

Дебютант Карпат отметил главный элемент в игре, который нужно подтянуть для УПЛ
Новина українською

20-летний дебютант львовских "Карпат" хавбек Василий Рунич прокомментировал ход игры с ФК "Львов" и оценил свой опасный момент.

Конечно, я до сих пор под впечатлением от поединка и дебюта! Благодарен тренерам за доверие и за то, что предоставили мне такой шанс, надеюсь, что сделал все возможное, чтобы команда получила этот результат. Все ребята без исключения молодцы.

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Да, я мог забивать и выводить команду вперед, но не хватило мастерства, ведь это была моя первая игра за основу и присутствовал мандраж. Сразу как вышел, получил момент отличиться - если бы лучше разобрался, то уже бы принес победу команде, но уже как получилось ...Благодарен партнерам за поддержку, они мне быстро помогли адаптироваться на футбольном поле и страх исчез.

Если сравнивать УПЛ с молодежным и юниорский чемпионат, то нужно делать все в разы быстрее, много времени думать не дают, необходимо пытаться реализовывать каждый момент.

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В статье: ФК Львов УПЛ Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
29.06.2020 в 14:37
Что подтягивать? Команда может не доиграть чемпионат
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