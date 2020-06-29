Дебютант Карпат отметил главный элемент в игре, который нужно подтянуть для УПЛ

20-летний дебютант львовских "Карпат" хавбек Василий Рунич прокомментировал ход игры с ФК "Львов" и оценил свой опасный момент.

Конечно, я до сих пор под впечатлением от поединка и дебюта! Благодарен тренерам за доверие и за то, что предоставили мне такой шанс, надеюсь, что сделал все возможное, чтобы команда получила этот результат. Все ребята без исключения молодцы.

Да, я мог забивать и выводить команду вперед, но не хватило мастерства, ведь это была моя первая игра за основу и присутствовал мандраж. Сразу как вышел, получил момент отличиться - если бы лучше разобрался, то уже бы принес победу команде, но уже как получилось ...Благодарен партнерам за поддержку, они мне быстро помогли адаптироваться на футбольном поле и страх исчез.

Если сравнивать УПЛ с молодежным и юниорский чемпионат, то нужно делать все в разы быстрее, много времени думать не дают, необходимо пытаться реализовывать каждый момент.