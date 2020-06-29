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18-летний защитник Карпат: Важно, что в матче со Львовом навязывали свой футбол и задавали темп

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис Слюсар провел свой дебютный поединок за зелено-белых

18-летний защитник Карпат: Важно, что в матче со Львовом навязывали свой футбол и задавали темп
Новина українською

18-летний защитник "Карпат" Денис Слюсар, который вышел в стартовом составе матча со "Львовом" (1:1), поделился эмоциями от поединка.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить тренерский штаб за такой шанс. Для меня очень приятно и почетно дебютировать в основе. Первый тайм мы провели нервно, местами тяжеловато. После перерыва могли забить два быстрых гола. Важно, что навязывали свой футбол и задавали темп. Жаль, что не смогли победить, хотя значительную часть матча действовали в меньшинстве.

Весь коллектив поддерживал меня и помогал справиться с волнением. Тренеры отмечали, что не стоит переживать. Думаю, со временем все придет, первые шаги всегда непростые. Впереди много работы и ключевая задача для всех нас - помочь "Карпатам" удержаться в Премьер-лиге", - резюмировал Денис.

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В статье: ФК Львов Карпаты (Львов) Денис Слюсар
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
29.06.2020 в 16:49
Вот так и в Мариуполе сыграйте
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