18-летний защитник Карпат: Важно, что в матче со Львовом навязывали свой футбол и задавали темп

18-летний защитник "Карпат" Денис Слюсар, который вышел в стартовом составе матча со "Львовом" (1:1), поделился эмоциями от поединка.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить тренерский штаб за такой шанс. Для меня очень приятно и почетно дебютировать в основе. Первый тайм мы провели нервно, местами тяжеловато. После перерыва могли забить два быстрых гола. Важно, что навязывали свой футбол и задавали темп. Жаль, что не смогли победить, хотя значительную часть матча действовали в меньшинстве.

Весь коллектив поддерживал меня и помогал справиться с волнением. Тренеры отмечали, что не стоит переживать. Думаю, со временем все придет, первые шаги всегда непростые. Впереди много работы и ключевая задача для всех нас - помочь "Карпатам" удержаться в Премьер-лиге", - резюмировал Денис.