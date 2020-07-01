"Занимаюсь всем, чем можно, лишь бы дома не сидеть": хавбек молодежки Динамо - о вынужденном перерыве

Полузащитник "Динамо" U19/U21 Николай Михайленко рассказал о cвоем нынешнем режиме тренировок.

"Работаем в отпускном режиме и нет информации, когда начнутся предсезонные сборы. Нам говорили, что за две-три недели до начала сборов будут давать программу подготовки, но пока работаем в прежнем формате. Те, кто не живет в Киеве, работают самостоятельно дома. По поводу сроков старта нового сезона мы пока не имеем информации.

Занимаюсь всем, чем можно, лишь бы дома не сидеть - плаваю, играю в волейбол, бегаю. Поддерживаю форму благодаря активному образу жизни и правильному питанию. Делаю все, что от меня требуется. Сладкое и мучное стараюсь не есть. Питание подбираю в зависимости от нагрузки в течении дня. Очень много тренируюсь и уже привык к такому режиму. Вес немного набрал, но стараюсь держать себя в форме.

Жаль, что молодежный и юношеский чемпионаты закончили досрочно. Хотелось доиграть сезон за "Динамо" U19. Мы хорошо выступали. Все соскучились друг по другу. Созваниваемся иногда, общаемся в мессенджерах. Все хотят вернуться к работе, увидеть друг друга и поработать вместе, но не от нас это зависит.

Мы очень долго без футбола, без полноценных тренировок, каждый поддерживает форму и готовится к началу совместной работы. Хочется быстрее увидеться и влиться в привычный игровой ритм", - сказал Михайленко.